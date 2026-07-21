Defensa de Ernesto ‘N’ ‘pisa el acelerador’ contra su arresto: Tiene dos amparos vigentes, pero sin efectos

La defensa de Ernesto ‘N’, exgobernador de Baja California detenido, interpuso dos amparos en juzgados localizados de Ensenada y Tijuana, con la intención de evitar su traslado y garantizar su integridad. En los expedientes se describen 17 actos reclamados.

El primero de los juicios de garantías, con el número de expediente 764/2026, se radicó en el Juzgado Octavo de Distrito en la localidad de Ensenada, y reclama actos de privación ilegal de la libertad, así como incomunicación de Ernesto ‘N’, y cualquier acto de tortura, malos tratos o afectación a su integridad personal.

El juez otorgó la suspensión de plano, y en el texto se enfatiza que, en caso de existir actos violatorios, cesasen de inmediato, fue así qué el exgobernador panista de Baja California continuó detenido. Después, sus defensores interpusieron otro recurso, ahora en Tijuana, donde se radicó con el número de expediente 630/2026, en el Juzgado Décimo de Distrito.

En el último de los juicios de garantías, se reclama la emisión, libramiento, autorización, registro y comunicación de la orden de aprehensión; además que pide que no se le traslade fuera de Baja California; también reclama que se le privara de su libertad.

Los abogados de Ernesto ‘N’ se duelen también de la negativa a exhibir la orden judicial, además de la incomunicación del directivo partidista, y la omisión de informar a su familia y a la defensa de su ubicación exacta.

También se reclama la negativa a permitirle la comunicación privada con sus abogados, y directa con sus familiares; además de la negativa a recibir y administrarle sus medicamentos, y por la interrupción de su tratamiento médico, y porque no se le autorizó una valoración médica integral. Tampoco se emitió alguna certificación que acredite que estaba médicamente apto para ser trasladado.

¿Qué reclama la defensa de Ernesto ‘N’ y por qué piden que sea liberado?

Los defensores del exgobernador de Baja California, Ernesto ‘N’, acusan en el expediente la falta, irregularidad u ocultamiento de su inscripción en el Registro Nacional de Detenciones; y señalan también la tentativa de trasladarlo por vía terrestre o aérea, y cualquier acto que impida su localización, o la ratificación de esta demanda.

Ambos procesos siguen vigentes, y se informa que se encuentra en trámite de respuesta por parte de las autoridades señaladas como responsables, desde policías locales, estatales y federales, hasta fiscales de la Fiscalía General de la República (FGR) y jueces de distrito de diversas entidades.

Asimismo, trascendió que los juicios causarán sobreseimiento y deberán archivarse, ya que su función es meramente preventiva, y no pudo evitar el traslado y comparecencia ante el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Almoloya de Juárez, conocido como ‘El Altiplano’, en el Estado de México.

El exgobernador de Baja California y los otros implicados deben responder a casi cien datos de prueba formulados en la audiencia de imputación este fin de semana por la Fiscalía General de la República, que señala a Ernesto ‘N’ de huachicol fiscal.