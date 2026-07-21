José Ramiro López Obrador, secretario de gobierno de Tabasco, culpa al CJNG y La Barredora por violencia

José Ramiro López Obrador, secretario de gobierno de Tabasco y hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, echó la culpa a La Barredora y el CJNG de la violencia en el estado.

El secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, afirmó que las personas cuyos cuerpos han sido localizados desmembrados en distintos puntos del estado pertenecían a grupos de la delincuencia organizada, particularmente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Barredora, organizaciones que, dijo, mantienen una disputa por el control de la entidad.

Las declaraciones del funcionario se producen luego de una nueva jornada de violencia registrada en el municipio de Centro, donde este martes fueron localizados dos cuerpos desmembrados en la ranchería Río Tinto, tercera sección, además de otros hechos de alto impacto ocurridos en los últimos días.

En entrevista, López Obrador rechazó que estos acontecimientos representen un incremento en la incidencia delictiva y pidió a los reporteros analizar la situación con base en las estadísticas oficiales.

Elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) realizan recorridos de inspección en las playas colindantes con la Refinería Dos Bocas. (Cuartoscuro: Isabel Mateos Hinojosa)

—No, no se ha incrementado. Hemos bajado la incidencia delictiva. Cuando nosotros llegamos al gobierno había 3.7 homicidios dolosos diarios; ahorita estamos abajo de dos—, sostuvo.

Al ser cuestionado sobre el origen de los recientes asesinatos, marcados por la extrema violencia, el secretario afirmó que las investigaciones apuntan a enfrentamientos entre organizaciones delictivas.

—Son bandas que se están peleando la plaza... La Barredora y el Cártel Nueva Generación... Es un negocio y se están peleando la plaza—, declaró.

El encargado de la política interna del estado destacó que durante la actual administración se ha detenido a alrededor de mil 500 integrantes de la delincuencia organizada y presumió que esta cifra no tiene precedente en gobiernos anteriores.

—En ningún gobierno se había detenido a tantos delincuentes como en este. Hay más de mil 500 detenidos de la delincuencia organizada que se dedica a enfermar al pueblo de Tabasco—, afirmó.

Violencia se recrudece en Tabasco

El hallazgo en Río Tinto se produjo apenas un día después de que fuera localizada una cabeza humana dentro de una nevera con hielo frente a una primaria de la colonia Miguel Hidalgo, en el municipio de Centro, también acompañada de un mensaje de amenaza.

En el mismo municipio, ayer también se reportó el asesinato de un operador de pochimóvil en la colonia José María Pino Suárez (Tierra Colorada), mientras que la noche del domingo se registró un ataque armado contra una pareja en Atasta de Serra, en Villahermosa.

El sábado fueron localizados tres cuerpos con huellas de violencia en los municipios de Comalcalco y Centro.