La Barredora se extiende en Puebla: 7 mandos de la policía estatal tienen vínculos con grupo criminal

El secretario Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla, Félix Pallares Miranda, informó este miércoles 14 de enero que ocho mandos han sido removidos de sus cargos.

Esto ocurre luego de la detención de tres oficiales el pasado viernes por fuerzas federales.

Hasta el momento, siete elementos arrestados mantienen vínculos con el grupo criminal identificado como La Barredora.

Pallares Miranda destacó que las acciones buscan depurar la corporación y evitar infiltraciones en los mandos policiales.

El secretario de Seguridad Ciudadana indicó que se seguirán los procedimientos legales correspondientes y que la revisión interna continuará.

Las medidas, abundó, se enfocan en supervisar y garantizar que la actuación de los oficiales cumpla con los protocolos de seguridad.

Pallares Miranda reiteró que la corporación trabajará bajo control directo de la SSC para proteger a la ciudadanía y fortalecer la vigilancia en Puebla.

¿Qué se sabe de La Barredora?

La Barredora es el nombre de un grupo criminal que ha cobrado relevancia por sus operaciones en varias regiones del país, particularmente en el sureste y el centro, y que está ligado al narcotráfico, extorsión, robo de combustible, secuestro y otros delitos graves.

Recientemente, el senador Adán Augusto López fue relacionado con el grupo criminal luego de que su exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez, fuera señalado como el líder de la organización.

Este grupo surgió como una organización derivada del Cártel de los Beltrán Leyva y se consolidó con el tiempo en estados como Tabasco, Chiapas, Veracruz, Puebla y Guanajuato, ocupando plazas estratégicas para el tráfico de drogas y otros ilícitos.

Aunque en ocasiones se le ha asociado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), autoridades señalan que mantiene una estructura propia y ha operado de forma descentralizada.

Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, y quien es señalado de ser el líder de La Barredora, actualmente está preso en el penal federal del Altiplano.

Las operaciones del grupo han incluido diversas actividades delictivas como narcotráfico, extorsión, secuestro, robo de vehículos y combustible, así como redes de control territorial en municipios clave del sureste y el centro de México.

La presencia de este grupo ha sido señalada como uno de los factores que ha contribuido a la violencia en zonas como Tabasco y partes del Bajío.