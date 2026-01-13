Enfrentamiento entre policías y sicarios de La Empresa deja un muerto y dos heridos

Imagen ilustrativa. En Yautepec, Morelos se reportó un enfrentamiento entre policías y presuntos sicarios de La Empresa (Foto: JOSÉ ZÁRATE/CUARTOSCURO)

Un enfrentamiento armado entre policías municipales y presuntos integrantes del grupo criminal La Empresa dejó una persona muerta y dos oficiales heridos en el municipio de Yautepec, Morelos.

El hecho ocurrió durante un operativo de vigilancia en la zona centro de la localidad.

De acuerdo con reportes oficiales, el intercambio de disparos inició alrededor de las 16:15 horas sobre la avenida Rómulo Hernández, una de las vialidades con mayor tránsito local. Policías municipales realizaban patrullajes preventivos cuando detectaron dos camionetas que circulaban a alta velocidad.

Al intentar una revisión de rutina, los ocupantes de ambos vehículos abrieron fuego contra los agentes.

La patrulla policial recibió múltiples impactos, lo que obligó a los uniformados a repeler la agresión y solicitar apoyo.

El saldo preliminar confirmó la muerte de uno de los agresores, cuyo cuerpo quedó en la vía pública. Dos policías resultaron con lesiones por arma de fuego y fueron trasladados a un hospital, donde se reportan fuera de peligro. Esta condición médica tiene un nivel de certeza menor al 90% debido a la falta de un parte médico oficial publicado.

Sicarios de La Empresa huyen y abandonan armamento

El hecho se registró en el municipio de Yautepec, en la región oriente de Morelos. Tras el tiroteo, los agresores abandonaron una camioneta blanca, en la que autoridades aseguraron armamento de alto poder, cargadores, cartuchos percutidos y equipo táctico.

Los otros atacantes escaparon en una camioneta negra con dirección a Tlayacapan. Pese al despliegue de búsqueda, no se reportan detenidos hasta el momento.