Un restaurante y una diputada de Morena: ¿Qué sabemos del ataque al negocio la Tía Licha, en Temixco?

Imagen ilustrativa. Esta tarde fue atacado el restaurante Tía Licha, dejando un saldo de tres heridos.

Un ataque con arma de fuego en un restaurante de Temixco, Morelos, se convirtió en el último episodio de violencia que enfrenta este municipio con alta incidencia delictiva.

El hecho ocurrió la tarde del martes 6 de enero, en un establecimiento ubicado en la colonia Las Ánimas, según reportes policiales locales.

Tres personas resultaron lesionadas durante la agresión armada y los responsables huyeron del lugar en dos vehículos, indicaron las autoridades.

La Fiscalía General del Estado de Morelos (FGEM) inició las investigaciones correspondientes, aunque no hay datos públicos disponibles sobre detenciones relacionadas con el caso al cierre de esta edición.

La víctima más grave fue trasladada a un hospital en estado crítico, mientras que los otros dos lesionados recibieron atención médica en centros de salud de Temixco.

¿Restaurante de Temixco pertenecía a Sandra Anaya, diputada de Morena?

Las autoridades implementaron un operativo de búsqueda sin resultados inmediatos. No hay datos que confirmen la relación del establecimiento con la diputada federal Sandra Anaya Villegas.

En redes sociales y medios de comunicación circuló la versión de que el negocio atacado pertenecía a la legisladora de Morena, pero no se localizó ninguna fuente oficial o documento público que respalde esa afirmación. No hay datos verificables al respecto conforme a las búsquedas disponibles.

Escala la violencia en Temixco, Morelos

Temixco ha registrado diversos hechos de violencia en los últimos años, incluidos ataques armados y homicidios en espacios públicos.

El pasado 30 de junio de 2025 se reportó un presunto asalto a un restaurante de mariscos en el mismo municipio, donde sujetos armados ingresaron al local y amedrentaron a clientes y trabajadores para despojarlos de pertenencias.

Autoridades de seguridad estatal han reconocido que la cifra negra de delitos en Morelos es alta, con un porcentaje significativo de delitos no denunciados.

Expertos en seguridad señalan que eventos de este tipo pueden estar relacionados con disputas entre grupos delictivos o extorsión, aunque cada caso requiere investigación formal para establecer móviles y responsabilidades.