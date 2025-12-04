Van por ‘El Rayo’: Fiscalía de Tabasco ofrece 250 mil pesos por líder de La Barredora que escapó de prisión

‘El Rayo’ escapó del penal de Cárdenas, Tabasco, en marzo de 2023 utilizando una patrulla oficial. (El Financiero/Cuartoscuro)

La Fiscalía General del Estado de Tabasco anunció una recompensa de 250 mil pesos para quien brinde información que permita la localización, detención o aprehensión de Euler Rubalcaba Colorado, alias ‘El Rayo’ o ‘Comandante Rayo’, señalado como uno de los líderes del grupo criminal La Barredora.

‘El Rayo’ se fugó del penal Las Palmas, en Cárdenas, Tabasco, junto con otros tres reos en marzo de 2023, presuntamente con ayuda de funcionarios y utilizando una patrulla oficial.

De acuerdo con la Fiscalía, Euler Rubalcaba operaba desde prisión donde controlaba la venta de drogas y llevaba a cabo secuestros y extorsiones. Tras su fuga, se le identificó como uno de los mandos que coordinaban operaciones de La Barredora fuera de la cárcel.

Según la ficha emitida bajo el acuerdo AE/FGE/RAGEC/X/083/2025, la recompensa por ‘El Comandante Rayo’ será entregada a quienes ofrezcan información “fidedigna, oportuna y veraz” que coadyuve con su detención.

Fuga de película: Así escapó ‘El Rayo’ del penal de Cárdenas

Según reportes oficiales, ‘El Rayo’ y tres internos más ocasionaron un motín dentro del centro penitenciario después de la medianoche del 12 de marzo de 2023. Durante el caos, sometieron a un custodio armado y lo obligaron a conducir una patrulla oficial que robaron para huir.

Posteriormente, las autoridades aclararon que, aunque en un principio se informó que el custodio había sido tomado como rehén, todo indicaba que hubo una probable complicidad de personal del penal en la fuga.

Los prófugos fueron identificados como Euler Ruvalcaba Colorado, ‘El Rayo’; Adrián Rosario Vidal Torres y Carlos Carmona Vargas, quienes cumplían penas de 50 años por secuestro, mientras que Jesús Yanes Fabián había sido encarcelado cinco años por el delito de robo.

Tras la fuga, se inició una investigación interna y al menos cinco custodios fueron puestos bajo investigación por su probable participación. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) no descartó que más custodios estuvieran involucrados.

A la ’caza’ de La Barredora: ¿Qué miembros ya fueron detenidos y quiénes siguen prófugos?

Durante la actual administración, varios operativos del Gabinete de Seguridad han permitido la detención de distintos miembros clave de La Barredora. Entre los capturados figuran:

Entre los mandos aún prófugos, destaca Daniel Hernández Montejo, alias ‘Prada’ o ‘El H’, identificado como operador cercano a Bermúdez Requena y considerado el único de confianza capaz de asumir el liderazgo de La Barredora.