Detienen a ‘El Peje’… y ¡en Tabasco! Es uno de los principales generadores de violencia

¡No, no es AMLO! La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó este lunes 4 de noviembre la detención de Norberto “N”, alias “El Peje”, identificado como uno de los principales responsables de actos violentos en Tabasco.

La captura fue dada a conocer por el secretario de Seguridad, Víctor Hugo Chávez, durante la conferencia matutina del gobernador Javier May en Tabasco.

La detención de “El Peje” ocurrió la noche del 31 de octubre en un operativo de seguridad en la vía El Bellote-Chiltepec, como parte del programa “Tabasco Seguro”.

En el lugar fueron aseguradas varias armas largas, cargadores, cartuchos y un vehículo con placas de Tamaulipas. Junto a “El Peje” fue detenida otra persona y se incautaron siete dosis de cocaína.

“Este aseguramiento es relevante ya que esta persona es considerada un generador de violencia en el estado de Tabasco. Estamos trabajando para desarticular estas organizaciones”, señaló el secretario.

¿A qué grupo armado pertenecería Norberto ‘N’, mejor conocido como ‘El Peje’?

Ante preguntas de la prensa sobre si “El Peje” es líder de un grupo criminal conocido como “La Barredora” y si está involucrado en un atentado contra un exsecretario de seguridad en el gobierno de Andrés Granier, las autoridades evitaron dar detalles para no afectar las investigaciones en curso.

“Por la secrecía y el avance de la investigación, no podemos abundar en detalles. Les pedimos comprensión para no entorpecer el proceso ni afectar la presunción de inocencia”, expresó el gobernador Javier May.

En el mismo informe, la SSPC indicó que, durante la última semana, se detuvo a 11 personas y se aseguraron siete vehículos, armas, municiones, hidrocarburos y más de 800 dosis de drogas.

De acuerdo datoa preliminares de la Comisión Nacional de Seguridad la escalada de violencia ha sido tal que en el inicio de la presente administración, del 1 de octubre al 3 de noviembre, suman más de 70 víctimas de homicidio doloso, en el todo el año el número es de, por lo menos 720.