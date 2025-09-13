Caso Hernán Bermúdez: ¿Cómo pasó de secretario de seguridad a ser presunto líder de ‘La Barredora’?

Presuntamente, Hernán Bermúdez tenía a su mando la logística del abastecimiento, por lo que estaría involucrado en el negocio del huachicol. (Especial).

Luego de que en febrero de este año se girara una orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez Requena, líder del grupo criminal ‘La Barredora’, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó sobre su detención este viernes 12 de septiembre.

Bermúdez fue secretario de Seguridad cuando el legislador morenista Adán Augusto López gobernó Tabasco. La detención del líder de ‘La Barredora’ fue en una exclusiva residencia de Paraguay.

El detenido también era conocido como ‘Requena’ o ‘El Abuelo’ y se le vincula a delitos como tráfico de droga y homicidios dolosos, cometidos en varias zonas del país.

Pero y a todo esto, ¿cómo pasó de ser un funcionario público a un delincuente detenido en el extranjero?

Hernán Bermúdez: de secretario de seguridad a líder de ‘La Barredora’

Bermúdez fue secretario de seguridad estatal de 2021 a 2024. Otros cargos que tuvo en el estado fueron:

Director del centro de reinserción social de Tabasco.

Director de la policía de investigación en la Fiscalía General del Estado

Fue encargado del despacho de la Fiscalía.

Antes de tener un cargo público, Bermúdez no se dedicaba a labores de seguridad, sino que trabajaba como empresario al vender artículos deportivos.

La Fiscalía de Tabasco abrió una carpeta de investigación a Hernán Bermúdez en noviembre de 2024, tras la publicación de notas y reportajes que ligaban al exsecretario de Seguridad con ‘La Barredora’.

Hernán Bermúdez fue secretario de seguridad durante el Gobierno de Adán Augusto López en Tabasco. (Cuartoscuro).

Las autoridades señalaron a Hernán Bermúdez por su presunta participación en los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro.

Se suma, que según información de la revista Emeequis, el combustible que recibía el parque vehicular de la Secretaría de Seguridad de Tabasco estaba a cargo directamente de Bermúdez Requena, ya que la SSPC tenía a su mando la logística del abastecimiento, por lo que estaría involucrado en el negocio del huachicol.

Incluso reportes de inteligencia militar señalan a Bermúdez Requena como cómplice de la organización criminal dedicada a la sustracción ilícita de hidrocarburos en Dos Bocas, Tabasco.

En medio de la ola de violencia que afectaba a Tabasco, el exsecretario de Seguridad, Hernán Bermudez, renunció a su cargo en enero.

El gobierno federal movilizó a más de 100 elementos del Ejército Mexicano y anunció el envío de un contingente de hasta 2 mil 500 efectivos de la Sedena y la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en el estado.

Meses antes en la entidad se registraron asaltos a comercios, quema de vehículos y motines en las cárceles.

Además, otro episodio violento incluyó una balacera frente al domicilio de Bermúdez en diciembre de 2023.

Durante su gestión negó la presencia de cárteles en el estado y aseguró que los actos de violencia en Tabasco eran consecuencia de la disputa entre “bandas locales”.

Autoridades toman medidas contra Hernán Bermúdez

Luego de que se girara la orden de aprehensión, la Secretaría de Hacienda informó de la ‘congelación’ de sus cuentas bancarias el viernes 25 de julio. También se suspendieron a empresas dedicadas a juegos y apuestas y vinculadas a sus familiares.

Las autoridades mexicanas cancelaron las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez. (Cuartoscuro). (Secretarías de Estado)

Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aplicó la misma medida a las cuentas bancarias de empresas relacionadas, socios y familiares.

También en julio, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) giró una ficha roja contra Hernán Bermúdez.

“Se inició una carpeta de investigación y cuenta con una notificación roja emitida por Interpol, además ya se realiza su búsqueda a nivel internacional, en coordinación con agencias de seguridad”, explicó el Gobierno de México.

Desde abril, Bermúdez Requena promovió un juicio de amparo con la intención de frenar una orden de aprehensión en su contra.

El recurso legal fue presentado en Tijuana, Baja California, donde el Juzgado Decimosegundo de Distrito admitió la demanda y le concedió una suspensión provisional tres días después, bajo una garantía económica de 16 mil pesos.

El grupo criminal de La Barredora ha sido vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, que ha ampliado su presencia a otros estados, entre ellos Tabasco, desde el año pasado.

En febrero, luego de que se giró la orden de aprehensión, se informó que Hernán ‘N’ había abandonado el país desde Yucatán, con rumbo a Panamá. Después, el extitular de Seguridad de Tabasco hizo escala en España y se sabe que era buscado en Brasil.

Tras la detención de Bermúdez, en septiembre de 2025, la agencia antidrogas paraguaya indicó que, de acuerdo con informes de inteligencia, “Bermúdez Requena habría coordinado operaciones de tráfico internacional de drogas, además de estar vinculado a casos de homicidios, desapariciones forzadas y actividades de corrupción institucional en México”.