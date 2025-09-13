Detención de Hernán Bermúdez: Así es la ‘lujosa’ residencia donde detuvieron al líder de ‘La Barredora’

La Secretaría Nacional Antidrogas del país de Suramérica indicó que el operativo para su detención se llevó a cabo la madrugada del sábado. (Foto: X )

El exsecretario de Adán Augusto López, Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal La Barredora, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien fue capturado en Paraguay, residía y se ocultaba en una lujosa casa ubicada en el centro del país sudamericano.

Las autoridades de Paraguay informaron la noche del viernes que el exsecretario de Seguridad de Tabasco, en el gobierno de López Hernández, fue detenido en el barrio de exclusivo de Mariano Roque Alonso.

La Secretaría Nacional Antidrogas del país de Suramérica indicó que el operativo para su detención se llevó a cabo la madrugada del sábado.

“El detenido residía en una lujosa vivienda que utilizaba como centro de resguardo y ocultamiento”, añadió la institución paraguaya.

¿Cómo es la casa lujosa donde fue detenido Hernán Bermúdez?

Videos compartidos por medios locales muestran la casa de al menos dos pisos con piscina en la que residía el exfuncionario de Tabasco.

Según las imágenes, en la vivienda también se hallaron joyas y fajos de billetes. En las imágenes también se ve un auto de lujo estacionado dentro de la residencia.

El vehículo es un Changan UNI-T, una SUV compacta fabricada por la automotriz china Changan Automobile.

La agencia antidrogas paraguaya indicó que el capturado presuntamente “cuenta con un amplio historial delictivo en México” y que su carrera en las fuerzas de seguridad “estuvo marcada por acusaciones de corrupción, vínculos con el narcotráfico y utilización de su cargo para favorecer a estructuras criminales”.

“De acuerdo con informes de inteligencia, Bermúdez Requena habría coordinado operaciones de tráfico internacional de drogas, además de estar vinculado a casos de homicidios, desapariciones forzadas y actividades de corrupción institucional en México”, resaltó la Senad.

Hernán Bermúdez llegó a Paraguay este año

Según reportes de medios de Paraguay, el exsecretario de Seguridad de Tabasco, durante la administración de Adán Augusto López, llegó al país a finales de enero de este año, por lo que llevaría más de siete meses viviendo ilegalmente en Paraguay.

Agregaron que de acuerdo con información de autoridades, Bermúdez Requena salió de México con rumbo a Panamá donde hizo escala, luego se trasladó a Brasil y desde ese país ingreso por tierra ilegalmente a Paraguay.

Además, la esposa de Hernán Bermúdez Requena ingresó a Paraguay en mayo, cuando llegó a vivir con él en el barrio exclusivo de Mariano Roque Alonso.

Celebran detención de ‘El Abuelo’

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, agradeció a este sábado al Gobierno de Paraguay su apoyo para detener a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder del grupo criminal ‘La Barredora’, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Agradezco al presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, su colaboración en la detención de Hernán ‘N’, vinculado por delincuencia organizada. Nuestra estrategia de atención a las causas y cero impunidad disminuye la violencia en nuestro país”, expuso Sheinbaum en una publicación en su cuenta de X.

Momentos antes, el presidente de Paraguay celebró en otro mensaje en la misma red social la captura de “uno de los capos más buscados de México” como “un golpe contundente al crimen organizado transnacional”, y destacó la colaboración de las autoridades mexicanas.

“Paraguay no será refugio de criminales y seguirá firme en la lucha contra el crimen organizado”, zanjó Peña Palacios.

¿Por qué se buscaba a Hernán Bermúdez?

Bermúdez Requena se encontraba prófugo en Paraguay y estaba fichado por la Interpol, además de que desde julio pasado contaba con una orden de aprehensión en México por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés en el estado de Tabasco.

El detenido es uno de los presuntos líderes de La Barredora, célula criminal dedicada a delitos como narcomenudeo y extorsión, vinculada al CJNG, uno de los seis carteles mexicanos que Estados Unidos designó como terroristas en febrero.

Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad en Tabasco, cuando -el ahora senador oficialista- Adán Augusto López Hernández gobernaba ese estado (2018-2021), antes de ser secretario de Gobernación (Interior) en el Gobierno expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Con información de EFE