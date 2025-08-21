Al estilo CJNG: La Barredora impone su ley en Tlaxcala y abandona cabezas decapitadas en una carretera

La Barredora abandonó seis cabezas decapitadas a la orilla de la carretera Ixtacuixtla, Tlaxcala.

Las cabezas de seis personas fueron halladas este martes 19 de agosto a la orilla de la carretera Ixtacuixtla-Atotonilco, en Tlaxcala.

Las víctimas, tres de ellas sin identificar, fueron abandonadas con una narcomanta con amenazas a células ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El crimen fue atribuido al grupo criminal La Barredora.

“Esto les va a pasar a todos los que se hacen pasar por Cartel de Jalisco. Vamos por ti General, Gallo, Carroñas, Güero y los Guzmán. Atte. La Barredora”, se lee en el mensaje.

La prensa local señala que las personas identificadas tendrían fichas de búsqueda en la entidad.

La Fiscalía de Tlaxcala ya inició las investigaciones sobre los hechos. Además confirmó el hallazgo de seis extremidades cefálicas del sexo masculino.

“Al tener conocimiento de los hechos, agentes de la Policía de Investigación y Peritos del Instituto de Ciencias Forenses se trasladaron al lugar, donde realizaron el levantamiento correspondiente e iniciaron las primeras indagatorias”, señaló.