Hernán Bermúdez Requena: ¿Qué sabemos del exfuncionario de Tabasco relacionado con ‘La Barredora’?

El exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, quien tiene una orden de aprehensión, comenzó su carrera en el gobierno estatal cuando Adán Augusto era subsecretario de Gobierno de la entidad.

“Hernán Bermúdez se hizo director del centro de reinserción social de Tabasco cuando el subsecretario de Gobierno era Adán Augusto López. Después lo mandan a ser director de la policía de investigación en la Fiscalía General del Estado para posteriormente pasarlo como encargado de despacho a la fiscalía y luego nombrarlo como secretario de seguridad de Tabasco”, dijo el reportero Gilberto Núñez, en entrevista con Azucena Uresti.

Sin embargo, antes de tener un cargo público, Bermúdez no se dedicaba a labores de seguridad, sino que trabajaba como empresario al vender artículos deportivos.

“Se habla de forma extraoficial que Adán Augusto le pidió a Hernán Bermúdez que formara una célula delictiva parar armar a un grupo que estaba enfocado en la tarea del huachicol y se incluyó a otros mandos de la Secretaría de Seguridad del estado”, añadió Gilberto Núñez.

¿De qué está acusado Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Adán Augusto?

El fin de semana se dio a conocer que hay una orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez, quien era secretario de Seguridad de Adán Augusto López cuando fue gobernador de Tabasco.

La primera ‘advertencia’ fue hecha por el actual gobernador de Tabasco, Javier May, quien dijo que Bermúdez era el líder del grupo criminal ‘La Barredora’ y lo acusó de permitir que el crimen organizado ‘echara raíces’ en la entidad.

‘La Barredora’ es un grupo criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que ha incrementado la violencia en Tabasco desde el año pasado.

Miguel Ángel López, comandante de la 30 Zona Militar, dijo que tras ordenarse su detención, Hernán Bermúdez, salió del país desde Mérida, Yucatán, con rumbo a Panamá. Más tarde hizo escala en España y actualmente se le rastrea en Brasilia, capital de Brasil.

Así fue la renuncia de Hernán Bermúdez como secretario de Seguridad de Tabasco

En medio de la ola de violencia que afectaba a Tabasco, el exsecretario de Seguridad, Hernán Bermudez, renunció a su cargo en enero.

Meses antes en la entidad se registraron asaltos a comercios, quema de vehículos y motines en las cárceles.

Además, otro episodio violento incluyó una balacera frente al domicilio de Bermudez en diciembre de 2023.

Sin embargo, durante su gestión negó la presencia de cárteles en el estado y aseguró que los actos de violencia en Tabasco eran consecuencia de la disputa entre “bandas locales”.

“Yo he recibido miles de amenazas en todos los sentidos, pero eso no me da miedo, para eso estamos hechos, si tuviéramos miedo no estuviéramos aquí”, dijo durante su comparecencia ante el Congreso estatal en noviembre de 2023.