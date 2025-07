De Tabasco a Brasilia: Buscan a exsecretario de Seguridad de Adán Augusto por nexos con ‘La Barredora’

Hernán Bermúdez Requena, quien fue secretario de Seguridad y Protección Ciudadana durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández y después en el de Carlos Manuel Merino Campos, es hoy prófugo internacional.

El comandante de la 30 Zona Militar, general Miguel Ángel López Martínez, confirmó en entrevista que desde el 14 de febrero de este año existe una orden de aprehensión contra el exfuncionario estatal.

¿Por qué buscan al exsecretario de Seguridad de Adán Augusto?

En noviembre de 2024, el actual gobernador Javier May Rodríguez dijo que era “vox pópuli” que Bermúdez Requena era quien comandaba el grupo criminal “La Barredora” y que en administraciones pasadas se permitió que el crimen organizado “echara raíces”.

Según detalló el comandante, el mismo día en que un juez ordenó su captura, el exfuncionario salió del país desde Mérida, Yucatán, rumbo a Panamá, hizo escala en España y actualmente se le rastrea en Brasilia, capital de Brasil.

El gobierno mexicano ya está en contacto con la Interpol para su localización y detención, sostuvo el militar, al tiempo que reiteró que en esta nueva administración “se acabó la impunidad”.

Hernán Bermúdez

Hernán Bermúdez renunció en enero de 2024 tras una jornada de violencia en Tabasco

Hernán Bermúdez dejó el cargo el 5 de enero de 2024, tras una jornada violenta en el estado que incluyó asaltos a comercios, quema de vehículos y motines en cárceles.

La renuncia se dio tras varios episodios de violencia, incluido un enfrentamiento a balazos frente a su domicilio el 22 de diciembre de 2023.

Durante su gestión, este negó la presencia de cárteles en la entidad y atribuía la violencia a “bandas locales”.

“Yo he recibido miles de amenazas en todos los sentidos, pero eso no me da miedo, para eso estamos hechos, si tuviéramos miedo no estuviéramos aquí”, sostuvo el 29 de noviembre de 2023 durante su comparecencia ante el Congreso del Estado. Y agregó: “¿Usted cree que, si yo tuviera miedo, mi familia viviría en Tabasco? Yo estoy seguro que estamos en un buen Tabasco”, aseveró.

Vínculos de funcionarios con el crimen organizado en Tabasco

La caída del exsecretario se suma a una serie de sacudidas en la SSPC. El 15 de febrero de 2024, su sucesor, Víctor Hugo Chávez Martínez, también renunció tras recibir amenazas del crimen organizado.

A lo largo de su breve gestión, diversos mensajes intimidatorios aparecieron junto a cuerpos desmembrados en Jalpa de Méndez y Cunduacán. Aunque Chávez negó vínculos con la delincuencia, su renuncia se interpretó como una señal de fractura dentro de la estructura de seguridad estatal.

En medio de esta crisis, el comandante López Martínez reveló que durante el anterior sexenio, policías estatales recibían órdenes para liberar a delincuentes detenidos.

Además, aseguró que los principales líderes de la organización delictiva conocida como La Barredora, identificados como “Prada” y “Ulises Pinto”, ya tienen orden de arresto.

Al asumir el poder, el nuevo gobierno estatal no encontró órdenes de detención vigentes contra miembros de dicha agrupación, lo que apuntaría a un periodo de protección institucional.

Actualmente, dijo, cientos de elementos del Ejército Mexicano han llegado a Tabasco para reforzar las tareas de vigilancia a través de la Fuera Interinstitucional Olmeca, mediante la que se han logrado importantes detenciones.