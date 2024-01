Violencia en Tabasco: Renuncia Hernán Bermúdez, secretario de Seguridad

Tras la jornada delictiva del jueves 4 de enero, este viernes se dio a conocer la renuncia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena. Su lugar será ocupado, como encargado de despacho, por José del Carmen Castillo, quien se venía desempeñando como comisionado de seguridad.

El ahora exfuncionario estatal participó durante la mañana en la reunión de la Mesa para la Construcción de la Paz y la Seguridad, de lo que se difundieron fotos oficiales, pero al término del encuentro comunicó su decisión.

Así lo confirmó el vocero de la gubernatura, Juan Carlos Castillejos Castillejos, quien destacó que la renuncia cobra efecto a partir de este mismo día y es irrevocable.

¿Qué está pasando en Tabasco?

Hay que recordar que el pasado 22 de diciembre, justo frente al domicilio de Bermúdez Requena, se presentó un enfrentamiento a balazos, aunque en reiteradas ocasiones rechazó que se tratara de un hecho en su contra.

Ese evento fue el primero de varios que marcaron toda una jornada delictiva con quema de vehículos, ataques a dos gasolineras y motines en tres cárceles del estado.

Bermúdez Requena negó en varias ocasiones que en la entidad operaran cárteles de la delincuencia organizada y sostuvo que la violencia era generada por bandas locales.

“Yo he recibido miles de amenazas en todos los sentidos, pero eso no me da miedo, para eso estamos hechos, si tuviéramos miedo no estuviéramos aquí, ¿Usted cree que si yo tuviera miedo, mi familia viviría en Tabasco?, yo estoy seguro de que estamos en un buen Tabasco”, expresó en la tribuna del Congreso del Estado al comparecer con motivo de la glosa del informe de gobierno el pasado 29 de noviembre.

Tras ola de asaltos, militares llegan para reforzar seguridad en Tabasco

Este viernes arribaron vía área a Tabasco más de cien integrantes del Ejército Mexicano para combatir a los grupos delictivos en el estado y reforzar la vigilancia que ya mantiene la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la entidad.

El comandante de la 30 Zona Militar, Héctor Francisco Moran González, dijo que siguiendo las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, más adelante llegarán más elementos hasta que sean 2 mil 500 los que sean desplegados en los puntos identificados como de mayor conflicto.

“De manera integral estaremos trabajando los tres órdenes de gobierno. Están llegando por agrupamientos, por ejemplo, vía aérea llegan de Fuerzas Especiales, pero luego vendrán más por otro medio”, explicó.

El jueves se presentó una ola de asaltos en al menos 20 diferentes negocios, como abarroteras, tiendas de conveniencia y farmacias, en Villahermosa y localidades del municipio de centro, lo que generó pánico entre la población que se extendió a otras demarcaciones donde, aunque no hubo atracos, se tomó la previsión de bajar cortinas y reducir horarios de transporte.