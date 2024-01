Dos policías siguen desaparecidos desde los hechos violentos de diciembre en Tabasco

Aunque el gobierno de Tabasco aseguró que no hubo personas directamente afectadas por la jornada violenta del pasado 22 de diciembre, dos policías se mantienen en calidad de desaparecidos desde ese día en que se reportó la quema de vehículos, detonaciones de arma de fuego, daños a negocios y motines en tres penales.

Este martes, Briseida González Ortiz, esposa de uno de los policías desaparecidos, acudió a las afueras de la 30 Zona Militar en Villahermosa con la esperanza de pedirle al presidente Andrés Manuel López Obrador que la ayude a localizar a su marido.

Dijo que Isabelino García de la Rosa, elemento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de 27 años de edad, no volvió a comunicarse con ella desde ese viernes y hasta el momento no tiene mayor información que la ayude a dar con su paradero.

Además de él, hay otro uniformado que tampoco ha sido encontrado y por el que se emitió también una alerta por parte de la Fiscalía General del Estado. Se trata de José Zapata Jiménez, quién fue visto por última vez, al igual que Isabelino, en el municipio de Centro.

Los policías Isabelino García de la Rosa y José Zapata han sido reportados como desaparecidos en Villahermosa. (Especial)

Llama la atención que, aunque todo apunta a que estaban en servicio, en las fichas de búsqueda se señala que se “desconoce” qué vestimenta portaban cuando desaparecieron.

“Trabaja de policía, desapareció el día viernes 22 de diciembre, estaba trabajando y no volvimos a saber nada de él”, dijo Briseida a reporteros.

Indicó que durante la mañana de ese día se mensajeó con su cónyuge, pero en la noche ya no pudo encontrarlo de ninguna manera y en la SSPC nadie ha tomado en serio el caso, e incluso niegan que haya desaparecidos miembros de la corporación.

“Ellos (la SSPC) no me dan información, dicen que no hay desaparecidos y que está raro que no aparezca. Tampoco sé quiénes son sus compañeros, nadie me dice nada”, refirió.

Mencionó que eran las 6:50 de la tarde cuando le mandó un mensaje vía WhatsApp, pero este ya no le respondió.

“Entonces yo supuse que estaba ocupado porque mucha veces así le escribía y como él estaba trabajando, pues ya cuando podía se comunicaba conmigo, pero ya no tuve respuesta. Primero le marcamos y sonaba y nadie contestaba y ya después empezó a mandar directo a buzón”, relató.

Isabelino García de la Rosa llevaba ya siete años como policía y hasta ahora no se había aumentado de su casa, por lo que su familia no ha dejado de buscarlo.

¿Qué pasó el 22 de diciembre en Tabasco?

Apenas el 22 de diciembre, hombres armados prendieron fuego a más de 20 vehículos, incluidos dos tráileres y una camioneta de reparto, en al menos cinco municipios tabasqueños.

También se registró una balacera en el residencial El Campestre, frente a la vivienda del titular de la SSPC, Hernán Bermúdez Requena, pero las autoridades han insistido en que fue una coincidencia y no un ataque contra el funcionario.

Esa misma noche fueron atacadas dos gasolineras y una tienda de conveniencia, además de que se registraron motines en las cárceles de Centro, Huimanguillo y Comalcalco con un saldo de tres muertos y varios heridos.

Dos días después, el gobernador Carlos Manuel Merino Campos emitió un mensaje en el que afirmó que no habría impunidad y que se retomó el control de la seguridad, negó bajas de civiles y pidió a la población no compartir información falsa que sólo busca sembrar el pánico.