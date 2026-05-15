El reino efímero de la Met Gala

Cada año, el primer lunes de mayo, el mundo de la moda se detiene para mirar hacia un solo lugar: el Metropolitan Museum of Art. Ahí se celebra la famosa Met Gala, una de las noches más mediáticas y exclusivas del planeta. Lo que muchos ven como una alfombra roja extravagante es, en realidad, un evento benéfico con una historia profundamente ligada al arte, la moda y el poder cultural.

La gala nació en 1948 gracias a Eleanor Lambert, una de las figuras más influyentes de la moda norteamericana. Su idea era recaudar fondos para el Costume Institute, el departamento dedicado a la moda y el vestido dentro del propio Metropolitan Museum of Art. En sus inicios era una cena elegante relativamente discreta de la alta sociedad neoyorquina. Todo cambió décadas después, cuando Anna Wintour tomó el control creativo y organizativo del evento en 1995, transformándolo en el espectáculo global que conocemos hoy. Curiosamente, diez años antes, en 1985, Wintour era editora creativa de la edición estadounidense de Vogue, un puesto desde el cual comenzó a redefinir la relación entre moda, celebridad y cultura.

Desde entonces, la Met Gala dejó de ser solo una cena benéfica para convertirse en el evento más importante de la moda contemporánea. Bajo la dirección de Wintour, la gala elevó su nivel mediático, atrajo a las mayores celebridades del mundo y convirtió la alfombra roja en un fenómeno cultural seguido por millones de personas.

La Met Gala beneficia directamente al Costume Institute, que es además el único departamento del museo que debe financiarse por sí mismo. Gracias a la gala, el instituto recauda millones de dólares cada año para exposiciones, conservación, investigación y adquisiciones relacionadas con la historia de la moda. Este 2026 rompió nuevamente todos los récords al recaudar alrededor de 42 millones de dólares, superando los 31 millones del año anterior. Lo más interesante es que el gran motor financiero ya no fue únicamente la industria de la moda o Hollywood, sino el poder económico de Silicon Valley. Empresas como Amazon, Meta, OpenAI y Snapchat adquirieron mesas valuadas en 350 mil dólares, mientras que los boletos individuales alcanzaron los 100 mil dólares. En conjunto, el sector tecnológico aportó cerca de 10 millones de dólares, confirmando cómo la Met Gala se ha convertido también en un escaparate del nuevo poder económico global.

¿Quiénes van? Aunque pareciera una fiesta de celebridades, en realidad es una lista cuidadosamente curada por Anna Wintour y el equipo de Vogue. Asisten diseñadores, actores, músicos, atletas, empresarios, artistas contemporáneos, políticos y figuras virales del momento. Muchas veces las grandes casas de moda compran mesas completas e invitan a las celebridades que vestirán sus diseños esa noche.

Uno de los elementos más importantes es el tema del año, porque define tanto la exposición del museo como el código de vestimenta de la noche. Cada edición gira en torno a un concepto curatorial. Algunos años se exploran figuras históricas; otros, movimientos estéticos o ideas abstractas. Este año, el pasado 4 de mayo, el tema giró en torno a la relación entre la moda y el arte, convirtiendo la alfombra roja en una especie de galería viviente donde los invitados aparecieron vestidos como esculturas, pinturas o instalaciones contemporáneas.

La decoración y la cena también forman parte del espectáculo. Este año, el diseñador de eventos Raúl Àvila transformó el interior del museo en un escenario inspirado en jardines europeos y naturalezas muertas clásicas: mesas llenas de frutas, flores exuberantes, velas y arreglos teatrales que parecían salidos de una pintura barroca. El menú, diseñado especialmente para la gala, fue concebido casi como una obra artística. La cena comenzó con una ensalada de jitomates verdes y burrata acompañada de hierbas frescas; el plato fuerte fue cordero servido con vegetales de temporada y una presentación minimalista y escultórica; mientras que el postre retomó siluetas y formas inspiradas en la historia de la moda. Incluso existen reglas sobre qué ingredientes evitar para no comprometer la estética de los invitados: casi nunca hay ajo, cebolla o alimentos que puedan manchar vestidos de alta costura valuados en cientos de miles de dólares.

Paradójicamente, la Met Gala no es solo una fiesta de moda. Es también una vitrina de poder cultural. Ahí convergen dinero, arte, influencia, celebridad y estrategia de imagen. Cada vestido es un mensaje. Cada invitado, una declaración. Y cada fotografía forma parte de una maquinaria que convierte a la moda en espectáculo mundial.