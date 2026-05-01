Correr un maratón no empieza en las piernas, empieza en la boca

Detrás de cada corredor hay una disciplina silenciosa que no se ve en la meta: la de lo que come todos los días. Porque entrenar para 42.195 kilómetros no es solo acumular kilómetros, es aprender a alimentar el cuerpo como si fuera una máquina de resistencia, precisa y exigente.

La base de todo está en un principio simple, los carbohidratos son el combustible. El cuerpo los transforma en glucógeno y los almacena principalmente en los músculos y el hígado. Pero esa reserva es limitada. No importa cuán entrenado esté un corredor, el tanque no es infinito.

Y es ahí donde aparece uno de los momentos más temidos del maratón: “chocar contra el muro”.

No es una metáfora exagerada. Es una experiencia física real. Suele ocurrir entre el kilómetro 30 y 35, cuando las reservas de glucógeno se agotan casi por completo. De pronto, el cuerpo —que hasta ese momento respondía con ritmo y coordinación— se vuelve pesado, lento, ajeno. Las piernas dejan de obedecer con la misma precisión, la mente se nubla, y cada paso se siente desproporcionadamente difícil.

El organismo, sin su fuente principal de energía, se ve obligado a recurrir a la grasa corporal. Pero este cambio no es eficiente ni inmediato. Es como intentar mantener encendido un motor diseñado para gasolina usando otro combustible, funciona, pero con dificultad. Aparecen el cansancio extremo, la sensación de vacío, incluso el mareo. El corredor no solo pelea contra la distancia, sino contra su propia fisiología.

Por eso, la alimentación no es un complemento del entrenamiento, es su fundamento.

Durante las semanas de preparación, un maratonista aprende a cargar ese “tanque” de energía de manera constante. Su dieta suele incluir una alta proporción de carbohidratos —cereales, arroz, pasta, frutas— acompañados de proteínas que reparan el músculo y grasas que sostienen funciones vitales. Comer deja de ser automático, entonces se vuelve estratégico.

Pero igual de importante es el timing.

Antes de correr, el cuerpo necesita energía disponible; alimentos fáciles de digerir, que no pesen, que se conviertan rápidamente en combustible. Durante los entrenamientos largos —y especialmente en la carrera— el corredor entrena también su capacidad de alimentarse en movimiento: geles, bebidas isotónicas o azúcares simples que ayudan a retrasar la aparición del muro. Comer mientras se corre no es un lujo, es una técnica de supervivencia.

Después viene la recuperación. Una ventana breve en la que el cuerpo está especialmente receptivo a reponer lo perdido. Carbohidratos para rellenar reservas, proteína para reparar fibras musculares. Es un equilibrio delicado que, repetido día tras día, construye la resistencia.

En los días previos al maratón, la estrategia se afina aún más. Lo que se conoce como “carga de carbohidratos” no implica comer en exceso, sino ajustar la proporción de nutrientes para maximizar el glucógeno almacenado. Es una preparación invisible, casi silenciosa, es decir, el cuerpo se llena antes de vaciarse.

Y, sin embargo, hay algo que trasciende la ciencia.

Porque la dieta del maratonista no es solo una suma de gramos y calorías; es una forma de relación con el cuerpo. Implica escuchar, ajustar, respetar los límites. No se trata de indulgencia ni de restricción, sino de función y propósito.

El maratón, en ese sentido, es una paradoja, exige al cuerpo hasta el límite, pero al mismo tiempo obliga a cuidarlo como nunca. Cada comida es parte del entrenamiento. Cada elección tiene consecuencias en el kilómetro 30, cuando ya no queda margen para improvisar.

Porque nadie llega a la meta solo corriendo. También llega comiendo.