Tope de 27 pesos al diésel ‘ahorca’ a gasolineros; les deja margen de solo 1.5 pesos por litro

El Gobierno de Sheinbaum acordó un precio tope al diésel y a la magna como parte de una estrategia para contener la inflación.

Los empresarios gasolineros apenas obtienen un margen de 1.5 pesos por cada litro de diésel con el nuevo precio máximo acordado con el Gobierno, reveló Enrique Félix Robelo, presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo Nacional).

El líder de los gasolineros explicó que cerca de 45 por ciento de las estaciones de servicio de México respetan el acuerdo sobre el precio del diésel.

No obstante, reconoció que la rentabilidad para las estaciones de servicio se encuentra bajo fuerte presión debido a los costos logísticos, financieros y operativos que enfrenta el sector. “1.50 más IVA está ahorita el diésel de margen”, indicó Félix Robelo.

Víctor Hugo Arellano, director técnico y normativo de Onexpo Nacional, detalló que ese margen se utiliza para cubrir costos de transporte, almacenamiento, comercialización y financiamiento.

“El margen todavía se va acotando mucho más. A principios de 2026, este indicador superaba los dos pesos”, explicó.

Víctor Hugo Arellano agregó que el negocio del diésel implica un riesgo financiero adicional para los gasolineros debido a que gran parte de las ventas se realiza mediante crédito a flotillas y empresas.

“Hay créditos que tiene que firmar la estación con los flotilleros y que son a riesgo del empresario gasolinero. Muchas veces son créditos que ya son irrecuperables”, subrayó.

Onexpo Nacional reconoció que el acuerdo para contener el precio del diésel es más complicado de respetar para pequeños y medianos empresarios, quienes no cuentan con las mismas eficiencias operativas que las grandes cadenas gasolineras.

“Representamos más que todo a esos pequeños empresarios gasolineros que sabemos que no tienen las mismas eficiencias que las grandes empresas”, afirmó el presidente de la Onexpo Nacional.

‘Contener’ precio del diésel será más complicado, alertan gasolineros

El dirigente explicó que uno de los principales problemas es el que enfrentan regiones alejadas de terminales de distribución, como la Península de Yucatán o Baja California, donde el costo del transporte incrementa significativamente el precio final del combustible.

“Existen estaciones de servicio que están alejadas de los centros de distribución de los terminales de abasto. Entonces, la logística es complicada porque aumenta el precio del litro por el transporte”, apuntó.

Onexpo advirtió que la guerra en Medio Oriente y el incremento de los precios del petróleo podría hace más difícil ‘contener’ el precio del diésel por el tiempo establecido en el acuerdo.

“Estamos haciendo un esfuerzo complicado, no es fácil, pero creo que también es un llamado de la autoridad a colaborar en estos momentos difíciles, que no es un problema que se haya generado localmente, es un problema global”, sostuvo Félix Robelo.

Ante este panorama, los empresarios solicitaron al Gobierno federal ampliar los estímulos fiscales a la gasolina; reducir temporalmente cargas regulatorias, y continuar las mesas de diálogo con autoridades para evitar afectaciones mayores al suministro de combustibles en México.

“Hay temas que pueden ser suprimidos temporalmente, como el análisis semestral de gasolina, el tema del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente (SASISOPA), que tiene un costo”, subrayó.