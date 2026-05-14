Cuba reconoce que se quedó sin combustible en medio de protestas: ‘Estamos sin reservas’

El Gobierno de Cuba reconoció que no tiene combustible para mantener con energía a toda la isla.

Cuba afirmó que el país se ha quedado completamente sin el diésel y el fuelóleo que necesita para mantener en funcionamiento sus centrales eléctricas, y que están empezando a surgir disturbios civiles en medio de un bloqueo energético de facto por parte de Estados Unidos contra la nación gobernada por el Partido Comunista.

“Hoy estamos sin reservas de combustible, sin ninguna reserva”, declaró el ministro de Energía, Vicente de la O Levy, durante una rueda de prensa celebrada a última hora del miércoles. “No queda absolutamente nada”.

Si bien la isla, con una población de 10 millones de personas, está utilizando la producción nacional de combustible y la energía solar para mantener algunas luces encendidas, la red eléctrica es ahora tan frágil que amplias zonas del país se están quedando a oscuras. El sindicato eléctrico de Cuba afirmó que solo podía cubrir alrededor de un tercio de la demanda nacional de energía.

Las redes sociales mostraban informes de protestas esporádicas que estallaron en la capital, La Habana, y sus alrededores antes de que cayera la noche del miércoles, con gente golpeando ollas —y, en algunos casos, encendiendo hogueras— en las calles a oscuras durante horas a partir de entonces.

El presidente Miguel Díaz-Canel atribuyó la situación, cada vez más grave, a la campaña de presión de Donald Trump. “Este dramático agravamiento tiene una única causa: el genocida bloqueo energético al que Estados Unidos somete a nuestro país, amenazando con aranceles irracionales a cualquier nación que nos provea de combustible”, afirmó Díaz-Canel en una publicación en X.

Estados Unidos ha cortado el suministro de prácticamente todas las importaciones de combustible a la isla desde enero, permitiendo el paso de un único petrolero ruso. Ese buque, que atracó a finales de marzo, permitió a la isla reducir la frecuencia y la duración de los apagones, dijo de la O. Pero los 730 mil barriles de petróleo que transportaba se agotaron a principios de abril.

Y no hay alivio a la vista. Otro buque con bandera rusa, el Universal, transportaba diésel para la isla comunista, pero detuvo su travesía hace más de tres semanas y permanece a la deriva frente a las Bermudas, según datos de Vortexa Ltd.

Después de que Trump capturara a Nicolás Maduro, el principal aliado de Cuba en Venezuela, y amenazara con imponer aranceles a cualquier otro país que suministrara petróleo a la isla, el flujo de importaciones se ha agotado. Los documentos portuarios revisados por Bloomberg muestran que no hay petroleros que transporten petróleo mexicano o venezolano programados para zarpar hacia Cuba durante la próxima semana.

Washington atribuye los problemas económicos de Cuba a la mala gestión y la corrupción, y ha afirmado que el régimen, con 67 años de antigüedad, debe dimitir —o ser derrocado— antes de que la economía pueda empezar a mejorar.

Aunque las conversaciones entre funcionarios estadounidenses y cubanos siguen en curso, se han hecho pocas concesiones. Ambas partes permiten ahora que el pequeño pero creciente sector privado de la isla importe combustible para cubrir sus propias necesidades, pero esos envíos se “miden en litros”, mientras que la red energética necesita “millones de toneladas”, dijo de la O.

Las manifestaciones públicas de descontento están prohibidas en la isla y son históricamente poco frecuentes, dado que a menudo se persiguen de forma agresiva. Pero este año están aumentando a medida que las condiciones se deterioran; en marzo, los manifestantes lanzaron piedras contra una oficina local del Partido Comunista en el centro de Cuba y le prendieron fuego.

La semana pasada, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó que Cuba estaba ignorando una oferta estadounidense de 100 millones de dólares en ayuda para evitar una crisis humanitaria a solo 90 millas de las costas de Florida. El Departamento de Estado reiteró el miércoles el compromiso de ayuda.

El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, reconoció el jueves que se había recibido una oferta formal. Dijo que la isla siempre está dispuesta a aceptar “ayuda extranjera ofrecida de buena fe”, incluso si proviene de una nación “que está sometiendo al pueblo cubano a un castigo colectivo mediante la guerra económica”.

Cuba está “dispuesta a conocer más detalles sobre las características de la ayuda y cómo se entregará”, dijo Rodríguez en una publicación en X. “Esperamos que esté libre de condiciones políticas y de intentos de sacar provecho de las necesidades y el sufrimiento de una nación que se encuentra sitiada”.