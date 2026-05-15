Los errores de Mario Delgado en la SEP

Lo ocurrido con el fallido calendario escolar y las vacaciones mal manejadas evidenció improvisación o nulo conocimiento de la administración pública, pero los problemas que siguen creciendo en la Secretaría de Educación Pública que lleva Mario Delgado, han mostrado incapacidad, falta de voluntad o quizás una arraigada red de corrupción y abusos dentro del sistema educativo que no se atreve a cambiar.

Mario Delgado (Ilustración de Laura Mancilla)

En todo el país, docentes, trabajadores y padres de familia denuncian desvío de recursos, venta de plazas, aviadores, directores comprando su permanencia y acosando laboralmente a los profesores, mientras la SEP permanece inmóvil.

Y ahí, en pleno día del maestro, está el caso de la DGETI, que es quizá el ejemplo más alarmante por ser nivel medio superior, y en donde tradicionalmente distinguía el trabajo y donde se tiene el objetivo de tener la mano de obra calificada para las inversiones que siguen llegando el país.

Aunque hay acusaciones en todos los niveles, la dependencia parece atrapada en luchas de poder e intereses personales. En el caso del nivel medio superior se acumulan incumplimientos graves con sus docentes —adeudos de bonos y quincenas, plazas congeladas, USICAMM en demolición sin sustituto, e infraestructura colapsada—, y en febrero de 2026 el SNTE tuvo que volver a exigir, en su Pliego Nacional de Demandas, lo que ya había sido pactado: el pago puntual de salarios y prestaciones.

Y es que, todo indica, el nivel medio superior es el gran abandonado del sistema: con 12 por ciento del presupuesto educativo total frente a 61 por ciento de básica, sufrió un recorte real de tres por ciento en 2026; además la cobertura cayó a 62.7 por ciento y cada mes cientos de jóvenes abandonan las aulas.

En ese nivel, es Rolando de Jesús López Saldaña el encargado de coordinar la DGETI, pero no ha logrado tampoco poner control y acumula desde 2023 diversas denuncias, incluida la anulación oficial de 42 nombramientos en mayo de 2023 y paros recurrentes en Guerrero, ya que ahí la permanencia de los directores en todos los planteles, sin sustento alguno, violando normatividades e instalando a los familiares directos –e incluso, en algunos casos, a padres de familia– en la nómina, han hecho que los problemas escalen, y el silencio del secretario Mario Delgado, a estas alturas, dejó de parecer prudencia.

En pleno “festejo” magisterial quizás se vea empañado, y los paros y marchas se presenten en el Mundial, ya que aun cuando el Gobierno Federal asegura tener un dialogo permanente, en los hechos no ha cumplido con nada de lo acordado, como es la compactación de plazas de maestros con todo el perfil académico, es decir profesores que tienen plazas administrativas y algunas horas docentes, aun cuando hay acuerdos desde hace años para que puedan acceder al beneficio de tener las llamadas 40 horas por perfil, antigüedad y acuerdos, la SEP no ha cumplido.

Incluso, cosa rara, en febrero, el secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, entregó a Mario Delgado el Pliego Nacional de Demandas 2026: 13 por ciento de aumento al sueldo tabular, reforma a la Ley del ISSSTE, basificación, fin de la carga administrativa y —textual— “pago de salario y prestaciones en el tiempo y términos establecidos, así como abatir los rezagos en todos los niveles educativos”. Esa última frase, en lenguaje sindical, significa una cosa: la SEP no paga a tiempo.

Desde luego la SEP justifica que es Hacienda de Edgar Amador, quien tiene congelados todos los movimientos. Lo cierto es que, los docentes quedan en el limbo: ni el sistema viejo funciona, ni el nuevo existe.

La pregunta es inevitable: ¿hasta cuándo seguirá Mario Delgado tolerando este deterioro? Porque si después de los recientes errores administrativos la SEP tampoco es capaz de enfrentar la corrupción interna, cumplir con la ley y los acuerdos, entonces el problema es de complicidad política, abandono institucional o incompetencia para atender al sistema educativo nacional.

Mejora Arca Continental

Arturo Gutiérrez (Ilustración de Laura Mancilla)

Este año Arca Continental que tiene en la dirección a Arturo Gutiérrez y a Jorge H. Santos en la presidencia, cumple 100 años, tiempo en el cual, efectivamente ha pasado de todo. No hay que olvidar que es una de las embotelladoras más importantes del mundo, y la buena noticia que recibió es que Moody’s mejoró la perspectiva de negativa a estable y la confirmación de la calificación A3, lo cual no es un simple ajuste técnico; es una señal de que el mercado financiero reconoce una operación más resistente y mejor preparada para navegar tiempos complejos.

En un entorno donde muchas empresas siguen enfrentando presiones por tasas altas, consumo moderado y volatilidad cambiaria, Arca Continental logra algo que no todos pueden presumir: disciplina financiera sin frenar crecimiento y la calificadora destacó justamente eso: flujo de efectivo sólido, márgenes consistentes y políticas prudentes. Traducido al lenguaje de inversionistas, significa certidumbre.

La clave ha sido la diversificación, porque desde hace años parecía arriesgado ampliar la exposición fuera de México; hoy Estados Unidos y Perú funcionan como amortiguadores naturales frente a la incertidumbre local y es esa visión estratégica la que empieza a rendir frutos justo cuando el mercado exige resiliencia global y no sólo liderazgo regional.

Ahora sí, todo indica que Arca Continental llega a su centenario con una lectura financiera distinta: menos vulnerable, más diversificada y con credibilidad reforzada y eso amerita festejar, aun cuando los impuestos especiales afectaron al arranque del año.

Bancos, primera línea de defensa

La banca digital mexicana ya no sólo compite por usuarios, velocidad o innovación, sino se debe centrar en algo muy importante: la confianza y es que la integridad financiera dejó de ser un asunto de cumplimiento para convertirse en un tema de seguridad nacional, reputación y supervivencia.

Neri Tollardo (Ilustración de Laura Mancilla)

Al menos, eso es lo que quedó claro en el pasado Financial Integrity Summit 2026 organizado por Mastercard, que por cierto siguen en busca del director general en México, por lo que Kiki del Valle sigue al frente de la operación y en busca del mejor perfil, y también fue convocado por Banco Plata que lleva Neri Tollardo, que sigue creciendo a poco más de un mes que arrancó operaciones formales.

Todos tienen claro que en momentos donde los fraudes digitales se industrializan y la inteligencia artificial acelera tanto la defensa como el ataque, el sistema financiero ya no puede reaccionar tarde y debe anticiparse. La presencia de autoridades mexicanas, reguladores estadounidenses, bancos, Fintech y especialistas en ciberseguridad mostró el consenso sobre el tema.

También destacó el tono adoptado por representantes de la Embajada estadounidense, que hablaron de las instituciones financieras como “la primera línea de defensa” contra el crimen financiero. Traducido al lenguaje del negocio: los bancos ya no pueden limitarse a abrir cuentas y procesar pagos; ahora deben actuar como centros de inteligencia preventiva.

Eso luego de lo que pasó el año pasado y los rumores que siguen circulando, de otros futuros afectados (que ya se ha desmentido por fuentes de primer nivel), trabajar en conjunto y usar la tecnología para blindarse contra el crimen es el objetivo principal de autoridades y sector.

Turismo a Sonora

Alfonso Durazo (Ilustración de Laura Mancilla)

Ubicado en el municipio de Guaymas, el poblado de San Carlos es el eje principal de la estrategia turística de Sonora, con las playas del Mar de Cortés. Hace unos días, el gobernador Alfonso Durazo inauguró la torre de condominios Costessa High Sea Living, proyecto de la desarrolladora Elga, que preside Norberto Larrínaga, conformado por 165 condominios, con 20 pisos en su primera etapa y una inversión de mil 50 millones de pesos. La construcción generó mil 250 empleos directos y 700 indirectos.

El gobierno del estado ha trabajado intensamente para el relanzamiento turístico de Sonora, con proyectos como la modernización del Puerto de Guaymas, la construcción de la carretera Guaymas-Chihuahua, la modernización y ampliación de pista del aeropuerto de Guaymas, así como el crecimiento del sector inmobiliario en la región. En cuanto a conectividad aérea, en julio próximo la aerolínea Mexicana iniciará del AIFA a Hermosillo, a menos de dos horas de Guaymas; ojalá esta ruta funcione.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.