Sheinabum da esperanza a ARMY: Dije a BTS que ‘tienen que regresar el próximo año’

El ARMY se congregó en Palacio Nacional para ver a BTS. (Foto: Cuartoscuro.com).

La visita de BTS a México no solo movilizó a miles de fans en el Zócalo capitalino; también llevó el fenómeno del K-pop hasta Palacio Nacional.

Este miércoles 6 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook antes del inicio de sus conciertos en el Estadio GNP Seguros.

Durante el saludo, desde uno de los balcones del recinto histórico, Sheinbaum lanzó un comentario que generó reacciones entre las fans: “Ya les dije que tienen que regresar el próximo año”, expresó la presidenta frente a las miles de personas reunidas en el Zócalo.

La reunión ocurrió horas antes del primero de los tres shows programados por la agrupación surcoreana en Ciudad de México. Además del recibimiento oficial, Sheinbaum habló sobre la posibilidad de que la banda vuelva al país en 2027, comentario que rápidamente encendió las expectativas de las ARMY mexicanas, luego de que las entradas para esta serie de conciertos se agotaran en minutos.

BTS saluda desde Palacio Nacional a miles de ARMY

Desde horas antes de la llegada del grupo, cientos de fans comenzaron a reunirse alrededor del Zócalo capitalino. Algunas asistentes llegaron desde distintos estados del país para intentar ver de cerca a los integrantes de la banda, incluso sin contar con boletos para los conciertos.

A las 16:50 horas, BTS arribó a Palacio Nacional. Minutos después, RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook salieron a uno de los balcones acompañados por Claudia Sheinbaum.

La aparición provocó gritos y cánticos de las ARMY presentes en el Centro Histórico.

Durante el saludo, los integrantes del grupo agradecieron el recibimiento en México y dedicaron algunas palabras en español.

“Muchas gracias, no podemos esperar por iniciar los conciertos. Los amo, los quiero, muchas gracias”, expresaron.

Uno de los integrantes también añadió: “No hablo español muy bien, pero voy a intentarlo, hemos extrañado muchísimo a México, la energía aquí es increíble, nos vemos la próxima vez”.

Claudia Sheinbaum mandó carta a Corea del Sur por BTS

En su conferencia matutina, la mandataria también recordó que anteriormente envió una carta al presidente surcoreano Lee Jae-myung luego de las quejas de fans mexicanas por la falta de boletos y la alta demanda para los conciertos de la gira ‘Arirang’.

“Le escribí una carta al presidente de Corea y le dije: ‘Oh, ya están muy tristes las y los jóvenes porque van a hacer muy pocos conciertos y quieren que haya más conciertos’”, relató.

Según explicó, la respuesta del gobierno coreano fue favorable y derivó en gestiones para concretar la visita del grupo a Palacio Nacional.

Desde las primeras horas del miércoles comenzaron a llegar fans al primer cuadro de la Ciudad de México. La presencia de seguidoras aumentó conforme avanzó el día. Con temperaturas cercanas a los 30 grados, algunas personas fueron refrescadas con agua mientras esperaban la salida del grupo.

Horas antes de la llegada de BTS, las fans cantaron canciones del grupo y lanzaron porras en el Zócalo.

¿Cuándo son los conciertos de BTS en México?

La agrupación llega a México como parte del BTS World Tour Arirang, gira que incluye presentaciones en América, Europa y Asia durante 2026 y parte de 2027.

El primero de los conciertos de BTS en CDMX se realizará este jueves 7 de mayo en el Estadio GNP Seguros.

Después, la banda tendrá una pausa de un día antes de regresar al escenario el sábado 9 y domingo 10 de mayo.

Las tres fechas en Ciudad de México reportan boletos agotados, según Ticketmaster.

La empresa informó que la fila virtual para la última liberación de entradas superó el medio millón de personas. En esa venta se ofrecieron aproximadamente 3 mil boletos adicionales por fecha, incluidos lugares liberados por ajustes de producción y cancelaciones derivadas de incumplimientos en los términos de compra.

Con información de EFE.