Prohibido acampar en el Estadio GNP: Todo lo que NO puedes hacer en los conciertos de BTS

El ARMY no podrá acampar en el Estadio GNP para el concierto de BTS (Fotoarte: El Financiero / Créditos: AP, Cuartoscuro).

Esta semana son los conciertos de BTS en México además de una serie de actividades para el ARMY, por lo que es importante qué es lo que sí y que no se puede hacer en las presentaciones en el Estadio GNP.

BTS se presenta en CDMX los 7, 9 y 10 de mayo. Los conciertos provocaron una demanda de millones de usuarios en las filas virtuales de Ticketmaster. Ahora, quienes se sacaron el ‘ticket dorado’ deberán tener algunas consideraciones.

¿Qué no se puede hacer en el Estadio GNP en el concierto de BTS?

De acuerdo con el sitio web del Estadio GNP, están prohibidos los reingresos, permanecer en los estacionamientos, acampar, apartar lugares, vender merch no oficial o entrar en estado de ebriedad. Así lo expresan en el medio oficial:

Una vez que te escaneen tu boleto, NO podrás reingresar.

NO podrás permanecer en las áreas de estacionamiento ni consumir bebidas alcohólicas en ellos.

Sin importar lo anticipado que llegues al concierto, NO podrás acampar.

Si llegas de manera anticipada, NO podrás apartarle lugar a alguien más.

NO podrás vender ningún tipo de producto sin una licencia autorizada.

NO podrás ingresar si vienes en estado de ebriedad o bajo efectos de algún estupefaciente.

Asimismo, debes tener en cuenta que hay una larga lista de objetos que están prohibidos, como lásers, cornetas, gotas para los ojos, medicamentos de venta libre, maquillaje líquido, casas de campaña, sillas, sombrillas o paraguas. Esta es la lista completa:

Sustancias ilegales

Drogas o parafernalia de drogas

Maquinas que dan masajes o masajeadores

Rayos láser o cornetas

Luces químicas duras que pueden servir como proyectiles

Guantes de LED

Máscaras de polvo

Gotas para los ojos

Medicamentos de venta libre

Maquillaje líquido

Perfumes

Aerosoles (desodorantes, pintura, etc.)

Desodorantes (liquido, pasta o aerosol)

Tampones/toallas sanitarias abiertos (a la entrada)

Encendedores y paquetes de cigarros

Cigarros electrónicos y vaporizadores

Líquido para vaporizadores/e-liquid

Vasos de vidrio, latas, vasos o hieleras

Comida o bebidas externos (especialmente bebidas alcohólicas)

Plumones, plumas o pintura en lata

Cadenas largas o joyería con picos

Cualquier tipo de arma (incluye navajas, spray de pimienta, pirotecnia, etc.)

Calcomanías, volantes u otra publicidad

Pelotas o Frisbees

Casas de campaña, sillas o cobijas

Sombrillas o paraguas

Bolsas grandes, mochilas o bolsas de mano mayores a los 30cm x 30cm

Cámaras profesionales (tripiés, monopiés, GoPros, “selfie sticks” y cualquier cámara DSLR profesional o cámaras con lentes mayores a 6” [fijos o desmontables)

Videocámaras y grabación de video de los eventos con otros dispositivos

Grabación de audio profesional

Grabación, transmisión o transmisión en vivo de eventos

Mascotas

Disfraces inflables que necesiten cualquier tipo de baterías

Hebillas muy grandes con picos, o estoperoles

Cualquier objeto que se considere peligroso o que no cumpla con las medidas de seguridad no será admitido. Todas las personas están sujetas a una revisión física antes de entrar al festival.

El grupo de Kpop BTS en su concierto en Seúl, Surcorea, el 21 de marzo del 2026. (Kim Hong-Ji/Pool Photo via AP) (Kim Hong-Ji/AP)

¿Qué sí puedo llevar al Estadio GNP para ver a BTS?

Es probable que quieras llevar alguna cartulina o bandera para demostrar el cariño por los integrantes de BTS. Ante ello, debes saber que podrás llevarlas con ciertas condiciones, además de tu lightstick oficial, peluches, bolas o mochilas pequeñas, entre otros objetos. Esta es la lista completa de objetos que están permitidos:

Lightstick Oficial con baterías

Baterías extras para tu Light stick Oficial

Peluches

Llaveros

Tubos para pósters

Bolsas o mochilas de un solo compartimento de máximo 30x30 cm.

Cangureras de máximo 11x16 cm

Banners de máximo 33x13 cm

Cartulinas de máximo 22x28 cm

Banderas sin asta de máximo 1m

Celulares y cargadores/pilas portátiles

Lentes de sol y sombreros

Tapones para oído

Pomada de labios y lipgloss cerrado

Maquillaje en polvo

Tampones/toallas sanitarias en empaque cerrado

Paquetes de chicles cerrado

Cámaras no profesionales (desechables, Polaroid, lentes de máximo 15cm de longitud)

Desinfectante de manos no más de 60ml

Cinturones/Correas simples—Sin objetos prominentes peligrosos como picos

Líquido para lentes de contacto

Bloqueador solar en crema

Medicamentos vigentes recetados por un médico (deberá mostrar la receta y coincidir con el nombre de su identificación)

El ARMY no podrá acampar en el Estadio GNP (Foto: Cuartoscuro).

Horarios y accesos para los conciertos de BTS en el Estadio GNP

Este martes, Ocesa dio a conocer que las puertas para los boletos VIP de BTS abrirán a partir de las 3:00 pm, mientras que las generales abrirán a las 4:30 pm. Estos son los horarios completos:

Check in VIP : 10:00 am - 3:45 pm

: 10:00 am - 3:45 pm Compra VIP de merch : 10:00 am

: 10:00 am Puertas VIP : 3:00 pm

: 3:00 pm Soundcheck VIP : 4:00 pm

: 4:00 pm Puertas generales: 4:30 pm

En cuanto a los accesos, estos serán mediante la Puerta 6 (Metro Ciudad Deportiva) y 15 (Eje 3 Sur Añil) para todas las secciones, mientras que Puente Norte y Sur serán para las gradas.

Para llegar al inmueble, se puede mediante las estaciones Ciudad Deportiva y Velódromo (especialmente para gradas) mediante Metro; en automóvil, se puede ingresar a los estacionamientos mediante Puerta 15 o algunos accesos sobre Viaducto Río Piedad. En el caso de los estacionamientos prepagados, deberán ingresar por la Puerta 12.