Prohibido acampar en el Estadio GNP: Todo lo que NO puedes hacer en los conciertos de BTS

Esta semana son los conciertos de BTS en México además de una serie de actividades para el ARMY, por lo que es importante qué es lo que sí y que no se puede hacer en las presentaciones en el Estadio GNP.
BTS se presenta en CDMX los 7, 9 y 10 de mayo. Los conciertos provocaron una demanda de millones de usuarios en las filas virtuales de Ticketmaster. Ahora, quienes se sacaron el ‘ticket dorado’ deberán tener algunas consideraciones.
¿Qué no se puede hacer en el Estadio GNP en el concierto de BTS?
De acuerdo con el sitio web del Estadio GNP, están prohibidos los reingresos, permanecer en los estacionamientos, acampar, apartar lugares, vender merch no oficial o entrar en estado de ebriedad. Así lo expresan en el medio oficial:
- Una vez que te escaneen tu boleto, NO podrás reingresar.
- NO podrás permanecer en las áreas de estacionamiento ni consumir bebidas alcohólicas en ellos.
- Sin importar lo anticipado que llegues al concierto, NO podrás acampar.
- Si llegas de manera anticipada, NO podrás apartarle lugar a alguien más.
- NO podrás vender ningún tipo de producto sin una licencia autorizada.
- NO podrás ingresar si vienes en estado de ebriedad o bajo efectos de algún estupefaciente.
Asimismo, debes tener en cuenta que hay una larga lista de objetos que están prohibidos, como lásers, cornetas, gotas para los ojos, medicamentos de venta libre, maquillaje líquido, casas de campaña, sillas, sombrillas o paraguas. Esta es la lista completa:
- Sustancias ilegales
- Drogas o parafernalia de drogas
- Maquinas que dan masajes o masajeadores
- Rayos láser o cornetas
- Luces químicas duras que pueden servir como proyectiles
- Guantes de LED
- Máscaras de polvo
- Gotas para los ojos
- Medicamentos de venta libre
- Maquillaje líquido
- Perfumes
- Aerosoles (desodorantes, pintura, etc.)
- Desodorantes (liquido, pasta o aerosol)
- Tampones/toallas sanitarias abiertos (a la entrada)
- Encendedores y paquetes de cigarros
- Cigarros electrónicos y vaporizadores
- Líquido para vaporizadores/e-liquid
- Vasos de vidrio, latas, vasos o hieleras
- Comida o bebidas externos (especialmente bebidas alcohólicas)
- Plumones, plumas o pintura en lata
- Cadenas largas o joyería con picos
- Cualquier tipo de arma (incluye navajas, spray de pimienta, pirotecnia, etc.)
- Calcomanías, volantes u otra publicidad
- Pelotas o Frisbees
- Casas de campaña, sillas o cobijas
- Sombrillas o paraguas
- Bolsas grandes, mochilas o bolsas de mano mayores a los 30cm x 30cm
- Cámaras profesionales (tripiés, monopiés, GoPros, “selfie sticks” y cualquier cámara DSLR profesional o cámaras con lentes mayores a 6” [fijos o desmontables)
- Videocámaras y grabación de video de los eventos con otros dispositivos
- Grabación de audio profesional
- Grabación, transmisión o transmisión en vivo de eventos
- Mascotas
- Disfraces inflables que necesiten cualquier tipo de baterías
- Hebillas muy grandes con picos, o estoperoles
- Cualquier objeto que se considere peligroso o que no cumpla con las medidas de seguridad no será admitido. Todas las personas están sujetas a una revisión física antes de entrar al festival.
¿Qué sí puedo llevar al Estadio GNP para ver a BTS?
Es probable que quieras llevar alguna cartulina o bandera para demostrar el cariño por los integrantes de BTS. Ante ello, debes saber que podrás llevarlas con ciertas condiciones, además de tu lightstick oficial, peluches, bolas o mochilas pequeñas, entre otros objetos. Esta es la lista completa de objetos que están permitidos:
- Lightstick Oficial con baterías
- Baterías extras para tu Light stick Oficial
- Peluches
- Llaveros
- Tubos para pósters
- Bolsas o mochilas de un solo compartimento de máximo 30x30 cm.
- Cangureras de máximo 11x16 cm
- Banners de máximo 33x13 cm
- Cartulinas de máximo 22x28 cm
- Banderas sin asta de máximo 1m
- Celulares y cargadores/pilas portátiles
- Lentes de sol y sombreros
- Tapones para oído
- Pomada de labios y lipgloss cerrado
- Maquillaje en polvo
- Tampones/toallas sanitarias en empaque cerrado
- Paquetes de chicles cerrado
- Cámaras no profesionales (desechables, Polaroid, lentes de máximo 15cm de longitud)
- Desinfectante de manos no más de 60ml
- Cinturones/Correas simples—Sin objetos prominentes peligrosos como picos
- Líquido para lentes de contacto
- Bloqueador solar en crema
- Medicamentos vigentes recetados por un médico (deberá mostrar la receta y coincidir con el nombre de su identificación)
Horarios y accesos para los conciertos de BTS en el Estadio GNP
Este martes, Ocesa dio a conocer que las puertas para los boletos VIP de BTS abrirán a partir de las 3:00 pm, mientras que las generales abrirán a las 4:30 pm. Estos son los horarios completos:
- Check in VIP: 10:00 am - 3:45 pm
- Compra VIP de merch: 10:00 am
- Puertas VIP: 3:00 pm
- Soundcheck VIP: 4:00 pm
- Puertas generales: 4:30 pm
En cuanto a los accesos, estos serán mediante la Puerta 6 (Metro Ciudad Deportiva) y 15 (Eje 3 Sur Añil) para todas las secciones, mientras que Puente Norte y Sur serán para las gradas.
Para llegar al inmueble, se puede mediante las estaciones Ciudad Deportiva y Velódromo (especialmente para gradas) mediante Metro; en automóvil, se puede ingresar a los estacionamientos mediante Puerta 15 o algunos accesos sobre Viaducto Río Piedad. En el caso de los estacionamientos prepagados, deberán ingresar por la Puerta 12.