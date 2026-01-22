Precio OFICIAL de los paquetes VIP de BTS en México: ¿Cuánto cuestan y qué incluyen?

Los paquetes VIP de BTS en México incluyen diferentes beneficios. Estos son sus precios.

¡El ARMY está listo! Desde que BTS confirmó conciertos en México, el costo de las entradas es uno de los temas más importantes para el fandom. Ahora, no solo sabemos cuánto cuestan los boletos de BTS, también el de los paquetes VIP.

Primero se dio a conocer el mapa de BTS en México, y con este descubrimos que sus tres conciertos tendrán un escenario 360, tal como en sus presentaciones de Corea del Sur.

La preventa de BTS cambió de fecha el miércoles; estaba programada para comenzar este 22 de enero, pero se movió un día ya que el ‘el ARMY unido jamás será vencido’, y se metieron una serie de solicitudes formales ante Profeco para que Ocesa K-pop, en coordinación con el equipo de la banda coreana, los hicieran públicos desde antes.

Precios y beneficios de los paquetes VIP

Si quieres y tienes la posibilidad de elevar tu experiencia para ver a BTS en el Estadio GNP Seguros en alguna de sus tres fechas confirmadas, además de los boletos, puedes comprar un paquete que incluye varios beneficios.

Los precios para los boletos de BTS se revelan el 22 de enero a las 9:00 de la mañana. (Foto: Imagen generada con ChatGPT/AP)

De acuerdo con los precios publicados por Ocesa K-pop, en coordinación con los organizadores del evento, los paquetes VIP tendrán un precio máximo de 17 mil 782 pesos, mas un costo de 50 pesos por procesamiento de orden.

Precios de los boletos para ver a BTS

Los boletos para BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ EN LA CIUDAD DE MÉXICO se fijaron por la gira con cargos por servicio de Ticketmaster ya incluidos, en los siguientes rangos de precio:

1,767 pesos

2,840 pesos

4,476 pesos

4,948 pesos

8,010 pesos

8,482 pesos

8,953 pesos

13,330 pesos.

A diferencia de lo que se comentó en redes sociales, para BTS en México no habrá tarifa dinámica, lo que significa que estos precios se mantienen fijos hasta que se agoten.

Esto incluyen los paquetes VIP para ver a BTS en CDMX

Días antes de hacer oficiales los costos de las entradas y paquetes para ver a la boyband coreana, Ticketmaster publicó un listado de los beneficios que ofrecen los paquetes VIP para ver a BTS.

En México, Estados Unidos y Canadá, la experiencia adicional, denominada Soundcheck VIP Package incluye:

Un boleto reservado premium

Acceso al ensayo previo al show de BTS

Artículo exclusivo de regalo VIP

Credencial y cordón VIP

Oportunidad de compra de mercancía oficial antes del show

Entrada anticipada al recinto

Registro designado y personal VIP en el evento.

Los shows de BTS en México son en mayo. (Foto: Shutterstock/ Imagen generada con Chat GPT)

Esto significa que, desde antes de que se apaguen las luces del Estadio GNP Seguros la noche del concierto, podrás escuchar antes que nadie parte del repertorio de la banda, que tiene éxitos como ‘Dynamite’ y Butter’.

BTS en México 2026: Fechas y horarios clave para comprar boletos VIP

A la par de que se abra la preventa para fans con membresía ARMY, se pueden adquirir los paquetes especiales para cualquiera de los tres shows de BTS en la Ciudad de México.

¡Que no te agarren en curva! Con la actualización que permite conocer antes los costos de las entradas, las fases de venta para aquellos fans que se registraron correctamente a la ARMY MEMBERSHIP PRESALE quedaron de la siguiente forma:

7 y 9 de mayo de 2026 : viernes 23 de enero, de 9:00 a.m. a 9:59 p.m. (hora local)

: viernes 23 de enero, de 10 de mayo de 2026: viernes 23 de enero, de 12:00 p.m. a 9:59 p.m. (hora local)

La venta general para las tres fechas comienza el próximo sábado 24 de enero a las 9:00 a.m. (hora local); a diferencia de la compra anticipada, este dato no tuvo cambios.

La preventa de BTS en México 2026 es el 23 de enero. (AP/Gemini IA)

BTS en México: ¿Cuándo y dónde son sus conciertos?

Después de casi 10 años de ausencia en nuestro país, y tras su regreso completo del servicio social, BTS vuelve a los escenarios con su gira mundial ARIRANG, misma que promociona su próximo disco.

Además de visitar diferentes ciudades de Estados Unidos y Europa, el bangtan suma tres fechas en México, todas en el Estadio GNP Seguros de la CDMX: 7, 9 y 10 de mayo.

Se trata de la primera gran gira desde su exitoso tour de 2021-2022 Permission to Dance on Stage, que contó con 12 actuaciones. Ahora, incluye 79 shows a lo largo del mundo, de acuerdo con Big Hit Music.