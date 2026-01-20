Guía ARMY: TODO lo que NO puedes hacer durante la preventa de BTS en México

La preventa BTS es solo para usuarios de la Membresía ARMY que hicieron el registro. (Foto generada con IA).

La preventa de BTS en México tiene a las ARMY a la expectativa: Ticketmaster reveló el mapa oficial, pero no los precios y otros detalles que exige el fandom, los cuales la empresa afirma que revelará en cuanto se habilite la fila virtual. Así que no hay lugar para errores, si quieres conseguir boletos.

Los tres conciertos en el Estadio GNP Seguros (CDMX), programados para mayo de 2026, forman parte de la etapa norteamericana del BTS World Tour Arirang, el esperado regreso a los escenarios de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook tras una pausa de cuatro años por el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Además, publicarán el nuevo disco Arirang el 20 de marzo, el primero en conjunto del grupo desde Proof (2022).

En esta ocasión, no hay preventa bancaria para los shows en México, sino que los primeros en conseguir boletos serán quienes tienen su Membresía ARMY y siguieron correctamente el proceso.

Mapa oficial de BTS en el Estadio GNP de México. (Foto: Ticketmaster).

¿Qué NO puedes hacer durante la preventa de BTS en México?

Existen restricciones claras sobre registros, correos electrónicos, uso de membresías, número de ciudades, pestañas abiertas y validación de identidad digital. Incumplir cualquiera de estas condiciones impide el acceso a la fila virtual o bloquea la compra, incluso si el fan cuenta con membresía activa. Te contamos todo lo que debes considerar para comprar tu boleto para BTS.

No puedes acceder sin haber hecho el registro en Weverse

La preventa está diseñada exclusivamente para titulares de ARMY MEMBERSHIP US o GLOBAL que completaron el registro previo en Weverse.

Uno de los errores más comunes es asumir que basta con tener la membresía activa. Ticketmaster es explícito: “Solo los titulares de ARMY MEMBERSHIP que se hayan registrado previamente podrán unirse a la preventa”.

BTS regresa a los escenarios en 2026. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo) (Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP)

No puedes usar cualquier membresía para cualquier región

Para los conciertos en Canadá, Estados Unidos y México, se acepta ARMY MEMBERSHIP US o GLOBAL, pero si el usuario tiene ambas, solo se validará la US. En cambio, para Europa y Reino Unido, únicamente es válida la GLOBAL.

Usar una membresía incorrecta provoca que el sistema no valide el acceso, incluso si el registro se realizó correctamente.

No puedes acceder a la preventa si tu correo electrónico no coincide

No es posible acceder a la fila si el correo electrónico de Weverse no coincide exactamente con el correo asociado a la cuenta de Ticketmaster.

La plataforma advierte que, si existe una discrepancia, “no podrás unirte a la fila”. Este ajuste tuvo que realizarse antes del 18 de enero a las 5:00 p.m. hora local, y únicamente desde un navegador web; el cambio no podía hacerse desde la app.

De izquierda a derecha: V, Suga, Jin, Jung Kook, RM, Jimin, y j-hope (AP)

No existe un código de preventa adicional

Durante la preventa de BTS, no se envían códigos promocionales ni claves externas. El único elemento válido para desbloquear la compra es el NÚMERO DE ARMY MEMBERSHIP, un identificador de 9 dígitos que comienza con BA.

Ingresar cualquier otro dato o esperar un código distinto impedirá avanzar en la compra.

No puedes registrarte en más de tres ciudades

El registro tiene un límite estricto. Con una membresía US o GLOBAL, solo es posible registrarse en hasta tres ciudades en Norteamérica. En Europa y Reino Unido, la membresía GLOBAL permite hasta tres ciudades adicionales.

No puedes abrir múltiples pestañas para el mismo show

Durante la compra, no está permitido abrir más de una pestaña por show dentro de una misma cuenta de Ticketmaster. La empresa advirtió que que más de una página puede causar errores, pues el sistema detecta accesos duplicados y puede bloquear la sesión.

BTS también lanzará un nuevo disco en marzo de 2026. (Foto: AP / Chris Pizzello)

No puedes comprar más de cuatro boletos por concierto

El límite máximo es de cuatro boletos por show, tanto en preventa como en venta general. Este tope aplica incluso si el usuario cuenta con membresía ARMY activa y múltiples fechas disponibles.

No recibirás boletos físicos ni códigos anticipados

Por solicitud de la gira, los boletos serán exclusivamente móviles. El código de barras no estará disponible hasta 48 horas antes del evento, aunque el usuario podrá ver su orden y transferir entradas con anticipación.

No puedes usar correos con Private Relay u ‘Ocultar mi correo’

Otro punto crítico es el uso de direcciones generadas por Private Relay o la opción “Hide My Email”. Ticketmaster confirmó que quienes se registraron con este tipo de correos en Weverse no podrán acceder a la preventa, ya que dichas direcciones no pueden modificarse.

La indicación oficial es crear una nueva cuenta de Weverse con el mismo correo que se utiliza en Ticketmaster y completar nuevamente el registro antes de la fecha límite. Sin este paso, el acceso queda bloqueado automáticamente.

Tarjetas bancarias que no te conviene usar

Las tarjetas participantes en la preventa de BTS pueden ser: VISA, Mastercard y American Express, así como plásticos de NU, Hey Banco y Mercado Pago .

Existen métodos de pago que no se recomiendan para este tipo de compra. De acuerdo con antecedentes de ventas anteriores, algunas tarjetas —tanto físicas como digitales— han presentado intermitencias al momento de procesar el pago, lo que puede provocar que la operación no se complete y se pierdan los boletos durante la fila virtual.

En este grupo se ubican tarjetas emitidas por Banco Azteca, Bancoppel, Saldazo y Spin, cuyo uso implica un mayor riesgo operativo en eventos de alta demanda.

Fechas clave de la venta de boletos de BTS en México

BTS viene al Estadio GNP de la Ciudad de México los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026.

Puedes adquirir las entradas en estas fechas y horarios a través del sitio oficial de Ticketmaster:

Venta ARMY Membership : del jueves 22 de enero de 2026 a las 9:00 a.m. al viernes 23 de enero de 2026 a las 10:00 p.m.

: del jueves 22 de enero de 2026 a las 9:00 a.m. al viernes 23 de enero de 2026 a las 10:00 p.m. Venta ARMY Membership – Paquetes VIP : del jueves 22 de enero de 2026 a las 9:00 a.m. al viernes 23 de enero de 2026 a las 10:00 p.m.

– : del jueves 22 de enero de 2026 a las 9:00 a.m. al viernes 23 de enero de 2026 a las 10:00 p.m. Venta general – Paquetes VIP : del sábado 24 de enero de 2026 a las 9:00 a.m. al jueves 7 de mayo de 2026 a las 8:00 p.m.

– : del sábado 24 de enero de 2026 a las 9:00 a.m. al jueves 7 de mayo de 2026 a las 8:00 p.m. Venta general: a partir del sábado 24 de enero de 2026 a las 9:00 a.m.

La preventa se divide en dos momentos: los boletos correspondientes a las fechas 1 y 2 de la gira salen a la venta el jueves 22 de enero de 2026, mientras que los del tercer show estarán disponibles el viernes 23 de enero.