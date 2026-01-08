Mamá de Max en ‘Stranger Things’ ‘acusa’ a los Duffer por no aparecer en el final de la serie: ‘Tuve cáncer’

Max estuvo en el hospital durante la quinta temporada de 'Stranger Things' y su mamá no apareció para cuidarla. (Foto: Netflix/press)

Diferentes dudas surgieron tras el final de Stranger Things y una de ellas fue ¿y la mamá de Max? La amiga de Will, Once y el resto de la pandilla estuvo en el hospital y a pesar de eso siempre fue cuidada por Lucas.

Ahora, Jennifer Marshall, actriz que interpretó a la madre de la chica que venció por primera vez en la historia de Vecna, explicó por qué no estuvo en la última temporada de Stranger Things.

La famosa compartió un post en su cuenta de Instagram, donde también reveló que padeció una enfermedad previo a la grabación de los episodios de la quinta entrega de la trama ambientada en Hawkins y participar en ella le hubiera ayudado con un “seguro médico”.

“Tuve cáncer, lo entiendo, pero ya estaba en remisión durante el rodaje de la quinta temporada, una sola toma hubiera sido suficiente para obtener mi seguro médico a través del sindicato”, declaró Marshall.

La actriz que interpretó a Susan Hargrove, madrastra de Billy, piensa que los creadores de Stranger Things no la contrataron porque ya tenían muchos personajes en la trama, pero eso la dejó como “la peor madre de la historia”.

¿Qué le pasó a Max Mayfield en ‘Stranger Things’?

Max Mayfield tuvo un rol más protagonista en la temporada 4 de la serie de Netflix, cuando Vecna intentó que ella fuera el último sacrificio requerido para abrir un portal al ‘Upside Down’ conectado con El Abismo.

En diferentes capítulos de Stranger Things, Henry Creel aterrorizó a la chica pelirroja al atraparla en visiones, en otra dimensión y confundirla con lo que era real.

Ella se escapó una vez de las garras del villano gracias a la canción ‘Running Up That Hill’ de Kate Bush, pero la segunda ocasión que la atrapó Vecna ya no lo consiguió y el monstruo quebró sus huesos y lastimó sus ojos al grado de que ella aseguró quedarse ciega.

Posteriormente, ella cayó en coma en el hospital y así se mantuvo hasta los primeros capítulos de la temporada final de Stranger Things, hasta que logró escapar gracias a Holly y regresó a su cuerpo.

En toda la trama no vimos a la mamá de Max acercarse al hospital y cuidarla o por lo menos visitarla.

Finalmente, en la historia su cuerpo se recuperó y en el episodio final la vemos patinando y caminando junto a sus amigos.

Max Mayfield en la quinta temporada de 'Stranger Things'. (Foto: Netflix/Press) (COURTESY OF NETFLIX/COURTESY OF NETFLIX © 2025)

¿Quién es Jennifer Marshall, actriz que interpretó a la mamá de Max en ‘Stranger Things’?

Jennifer Marshall nació agosto de 1981 en Denver, Colorado, Estados Unidos y actualmente tiene 44 años.

De acuerdo con IMDB, ella debutó como actriz en cortometrajes y documentales, siendo el primero The Cole Conspiracy.

Según su biografía compartida en la página de Apple TV, es veterana de la Marina del Ejército de EU y portavoz de New Day USA.

Marshall también es activista social y participa en campañas de apoyo a personas de la tercera edad en situación de vulnerabilidad económica y a perros que viven en refugios.

Su participación más destacada es en la serie Stranger Things, donde interpretó a la mamá de Max Mayfield y fue en 2002 que recibió un diagnóstico de cáncer.