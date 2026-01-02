Creadores de ‘Stranger Things’ dan detalles de nuevo spin-off: La roca del Azotamentes es una pista

El final de Stranger Things no significa el cierre de las historias ambientadas en Hawkins y en las criaturas del Upside Down, pues los Duffer tienen planes a futuro para su universo.

Al menos se preparan dos spin-offs de Stranger Things, uno de ellos en formato animado y el otro del cual los creadores de la serie de Netflix revelaron más detalles acerca de su temática.

Y entre esas actualizaciones, dieron un guiño a la roca que encuentra Henry Creel antes de convertirse en Vecna y con la cual lo ‘posee’ el Azotamentes.

El Azotamentes fue el villano principal de 'Stranger Things'. (Foto: Netflix/Press)

¿Qué sabemos del nuevo spin-off de ‘Stranger Things’?

Los creadores de Stranger Things concedieron entrevistas para explicar algunos detalles de la última temporada de la serie, como los poderes de Will o por qué no había ningún Demogorgon en la batalla final (es porque los héroes de Hawkins ‘tomaron por sorpresa’ a los villanos de la historia).

Y en una de ellas, concedida a Entertainment Weekly, los Duffer revelaron que la roca que encuentra Creel cuando era niño todavía tiene una explicación, la cual no se reveló hasta el momento.

"Sí. Es lo único que dejamos a propósito como una incógnita, en teoría, se responde más adelante. Pero esa era la única pequeña rendija que queríamos dejar abierta“, declaró Ross Duffer.

Pero, dejó en claro que no se trata de un spin-off basado en el Azotamentes, villano del final de Stranger Things, en cambio, es para aclarar cómo llegó esa piedra a manos del científico que mata Henry Creel.

“No quiero engañar a la gente haciéndoles pensar que de eso se trata realmente. Responderá a esa pregunta, pero es su propia mitología. Eso es muy diferente. No es un spinoff sobre el Azotamentes. No busco crear falsas expectativas, pero para quienes se sienten frustrados por no saber exactamente de dónde salió ese científico, cómo está en la cueva, qué es la roca brillante, en algún momento, eso tendrá respuesta”.

De acuerdo con los creadores de la serie de Netflix, por el momento, solo se centran en este spin-off, el cual ya no se ambienta en la década de los 80 ni tampoco ve el regreso del elenco principal de la historia central de Stranger Things.

“Lo que hagamos después no estará ambientado en los 80. Creo hemos terminado con esa década (...) Niños en bicicletas. Probablemente, ya no más, No queremos hacer algo solo por terminarlo y ya, se debe sentirse especial, auténtico y de calidad", declararon los Duffer en otra entrevista para Deadline.

Los hermanos Duffer confirmaron que mencionarán más trasfondo de la roca del Azotamentes en el futuro spin-off. (Foto: Netflix/Press)

¿Qué sabemos del spin-off ‘Stranger Things: Tales from 85′?

Las aventuras de Once, Will, Mike y el resto de la pandilla continúan en el spin-off Stranger Things: Tales from 85.

Se trata de una serie animada donde los héroes de Hawkins se enfrentan a un nuevo misterio ambientado entre la segunda y tercera temporada de la trama principal, aunque no está a cargo de los Duffer.

Por el momento, no se tiene una fecha exacta de estreno, solo se conoce que llega en “algún momento” del 2026. Además, The Hollywood Reporter informó que no cuenta con las voces del reparto principal para los personajes de Stranger Things.