‘Stranger Things: Tales from 85’: ¿De qué tratará la serie que se estrena tras la quinta temporada?

‘Stranger Things: Tales from 85’ llegará en algún momento del 2026 a Netflix, te compartimos todos los detalles. (Foto: Cortesía Netflix Press)

¡Vecna sí trajo regalos navideños! Aunque Stranger Things está cada vez más cerca de llegar a su conclusión definitiva con la quinta temporada, este no es el final para el universo que han creado los hermanos Matt y Ross Duffer.

Las aventuras de los chicos de Hawkins continuarán en una nueva serie titulada Stranger Things: Tales from 85, en donde las bicicletas, los wookie tookies y nuestra querida Once con sus poderes más fuertes que nunca regresan.

Y aunque muchos elementos se mantienen, debes tener en cuenta que se trata de una serie animada que al ser un spin-off tendrá una historia nueva, lo que permitirá expandir el universo de Stranger Things, más allá de lo que ya conocemos.

¿De qué trata ‘Stranger Things: Tales from 85’?

En una entrevista con The Hollywood Reporter, los hermanos Duffer compartieron algunos detalles sobre el spin-off, en donde indicaron que esta animación es completamente independiente a la serie original.

Así que no será una continuación de la quinta temporada de Stranger Things, ya que esta serie de Netflix acabará con el estreno del episodio final, el cual estará disponible el miércoles 31 de diciembre: “en realidad es un proyecto completamente distinto”, dijo Matt.

'Stranger Things: Tales from 85' se estrenará en algún momento del 2026. (Foto: Cortesía Netflix Press) (COURTESY OF NETFLIX)

Stranger Things: Tales from 85 estará ambientada entre la segunda y la tercera temporada de la serie, por lo cual, los chicos de Hawkins se verán como unos niños y Once volverá a tener su cabello corto y rizado, tal como mostró el avance.

El spin-off seguirá a Once, Mike, Dustin, Lucas, Will y Max, quienes desentrañan un misterio paranormal que aterroriza a su pueblo y tal como indica el nombre de la serie, todo sucederá en el inverno del 85.

Los hermanos Duffer también adelantaron que la serie está pensada para recordar “la sensación de una caricatura de sábado por la mañana”, aunque tendrá técnicas de animación actuales.

‘Stranger Things: Tales from 85’: ¿Quiénes forman parte del elenco?

Al ser una serie animada, se eligió a un elenco diferente para dar voz a los personajes, así que los actores Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp o Sadie Sink no estarán involucrados en esta nueva producción.

En su lugar estarán los siguientes actores de doblaje:

Brooklyn Davey Norstedt como Eleven

Jolie Hoang-Rappaport como Max

Luca Diaz como Mike

EJ (Elisha) Williams como Lucas

Braxton Quinney como Dustin

Ben Plessala como Will

Brett Gipson como Hopper.

Stranger Things: Tales from 85 no corre a cargo de los hermanos Duffer, ya que su contrato con la plataforma en streaming Netflix acaba en abril; sin embargo, están involucrados como productores ejecutivos mediante Upside Down Productions.

A pesar de ello, ambos han elogiado el trabajo que está haciendo Eric Robles, el showrunner: “Se ve absolutamente hermosa, hizo un trabajo fantástico. Se siente completamente como Stranger Things y te transporta de vuelta a 2018, cuando salió la segunda temporada”, dijo Matt a The Hollywood Reporter.

¿Cuándo se estrena ‘Stranger Things: Tales from 85’?

Por ahora, no se han dado a conocer más detalles sobre el spin-off de Stranger Things; sin embargo, Netflix adelantó que se espera que la serie animada llegue a la plataforma en algún momento del 2026.

Antes del estreno del spin-off animado, llegarán los nuevos (y últimos capítulos) de Stranger Things. Tras la primera tanda de episodios, se estrenan los siguientes tres este 25 de diciembre a las 7:00 de la noche.

Vecna se presentó como tal en la cuarta temporada de ‘Stranger Things’ y es el máximo villano en la quinta entrega. (Foto: Cortesía Netflix)

Y será el 31 de diciembre cuando se emita el episodio final de Stranger Things a la misma hora. Este último capítulo llevará por nombre ‘The Rightside Up’ y tendrá una duración de dos horas con ocho minutos.