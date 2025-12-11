Creador de ‘Stranger Things’ da detalles de nuevos capítulos de la temporada 5: ‘Más oscuros y aterradores’

Se revelaron más detalles de los nuevos capítulos de 'Stranger Things' 5. (Foto: Netflix/Press)

‘Es hora... de que termine tu sufrimiento’ por la espera de novedades acerca de los nuevos capítulos de Stranger Things y uno de sus creadores reveló algunos secretos.

El enfrentamiento contra Vecna continúa en la temporada 5 de Stranger Things, donde nuevamente Eleven y sus amigos están en aprietos gracias a los Demogorgones.

Sin embargo, un nuevo poder se despertó en uno de ellos y resultó ser más fuerte que los de la misma Eleven, y con estos ‘hechizos’ buscan tener una ligera ventaja (o igualar) a Vecna en los siguientes episodios de la serie, los cuales son ‘más oscuros y aterradores’.

El Demogorgon retoma protagonismo en la quinta temporada de 'Stranger Things'. (Foto: Netflix/Press)

¿Qué sabemos de los capítulos del volumen 2 de la temporada 5 de ‘Stranger Things’?

Poco a poco se develan más detalles de los nuevos episodios de Stranger Things y quien se apiadó de los fans fue Ross Duffer, uno de los creadores de la producción televisiva.

Él compartió los nombres de los capítulos 5, 6 y 7 que integra el volumen 2 de la serie de Netflix, la cual se dividió en tres partes.

Además de los nombres, reveló algunos detalles acerca de cada uno de ellos y fueron los siguientes:

Capítulo 5 ‘Shock Jock’ : Comienza exactamente después de los acontecimientos de ‘Will, el mago’, donde personajes ya vistos regresan, pero en un formato mucho más oscuro y aterrador.

: Comienza exactamente después de los acontecimientos de ‘Will, el mago’, donde personajes ya vistos regresan, pero en un formato mucho más oscuro y aterrador. Capítulo 6 ‘Escape de Camazotz ’: Regresa Shawn Levy como director (trabajó en episodios de la temporada 1 y 2) en la producción “más grande” de los tres y con actuaciones que conmueven “y hacen llorar” a los fans.

’: Regresa Shawn Levy como director (trabajó en episodios de la temporada 1 y 2) en la producción “más grande” de los tres y con actuaciones que conmueven “y hacen llorar” a los fans. Capítulo 7 ‘El puente’: No quiso revelar mucho más, solo que es uno de los capítulos más emotivos de toda la temporada, solo por debajo del final de Stranger Things.

¿Cuándo se estrenan los nuevos episodios de la temporada 5 de ‘Stranger Things’?

Un fragmento de la temporada 5 de Stranger Things ya está disponible en la plataforma de Netflix, precisamente los primeros 4 episodios de la última entrega de la serie.

En ellos vimos el regreso de Max en una especie de mundo onírico creado por Vecna, además presenciamos el protagonismo de Will Byers.

Sin embargo, la historia continúa con tres nuevos capítulos en el volumen 2 y posteriormente el final de la serie de Netflix con el episodio 8, estas son las fechas de estreno junto con la hora de lanzamiento:

Capítulo 5 ‘Shock ‘Jock’: 25 de diciembre a las 7:00 p.m.

Capítulo 6 ‘Escape de Camazots’: 25 de diciembre a las 7:00 p.m.

Capítulo 7 ‘El puente’: 25 de diciembre a las 7:00 p.m.

Capítulo 8 ‘El lado correcto’ (final de la serie): 31 de diciembre a las 7:00 p.m.

Los horrores causados por los Demogorgones aumentaron en la temporada 5 de 'Stranger Things'. (Foto: Netflix/Press)

¿Qué pasó con Will Byers en la temporada 5 de ‘Stranger Things’?

Atención: A continuación vienen spoilers de la quinta temporada de Stranger Things:

En el capítulo 4 de la nueva entrega de la serie vimos a Will Byers asesinar a 3 Demogorgones al mismo tiempo (sí, 3) de una manera similar a como Vecna mata a sus víctimas.

“Sin embargo, no es que desarrolló poderes, en cambio, los puede canalizar: “Los poderes no están dentro de él, (solo) puede canalizar los poderes de Vecna ​​y usarlo Hemos estado hablando sobre los poderes de Will desde que tengo memoria", declaró Ross Duffer a Variety.

Esto se debe al secuestro de la primera temporada, cuando Vecna se ‘conectó’ con él y lo unió a la colmena, donde él es la mente maestra.