¿Eleven o Will? Qué personaje de ‘Stranger Things’ eres según tus gustos musicales: Esto dice Spotify

Spotify habilitó una opción para conocer qué personaje eres en la serie 'Stranger Things'. (Foto: Cortesía Netflix/Spotify)

La nueva temporada de Stranger Things está a ‘la vuelta de la esquina’ y Spotify se sumó al ‘hype’ por la serie de Netflix con un modo para conocer quién te representa dentro del ‘Upside Down’.

La aplicación digital habilitó una opción para que se cree una lista de reproducción con diferentes canciones relacionadas con tus gustos musicales y que coinciden con alguno de los personajes de Stranger Things.

Además de poner rolas que te gustan, también añade algunas más de las que se escucharon en la serie, como ‘Running up that hill’ de Kate Bush o ‘Master of puppets’ de Metallica.

Los personajes habilitados en spotify son los 'héroes' Steve Harrington, Nancy Wheeler, Jonathan Byers, Robin Buckley, Mike Wheeler, Will Byers, Dustin Henderson y Lucas Sinclair. (Foto: Cortesía Netflix). (COURTESY OF NETFLIX)

¿Cómo saber qué personaje de ‘Stranger Things’ soy según Spotify?

El soundtrack de la serie Stranger Things es una de las características de la serie que llamaron más la atención, pues recordaron a los clásicos de los años 80 como ‘Every Breath You Take’ de The Police o ‘(I just) Died in your arms’ de Cuttin Crew.

Y Spotify te permite tener algunas de ellas en tu propia lista de reproducción que además te vincula con alguno de los personajes de la serie para que les digas a todos “Mira soy como... Eleven”.

Esto se realiza mediante un enlace que posteó la aplicación digital de música en sus cuentas de redes sociales oficiales, pero no te preocupes, pues es el siguiente: spotify.link/strangerthings.

Una vez dando clic te manda automáticamente a la lista de reproducción que fue creada para ti, con base en tus gustos musicales, y la imagen que aparezca hasta arriba es el personaje que te tocó.

Para utilizar este modo se requiere de una suscripción a la aplicación y como opciones están disponibles los protagonistas de Stranger Things como Nancy, Dustin, Will Byers y Mike.

La playlist la puedes guardar en tu biblioteca para que esté disponible en el momento en el que así lo desees.

Spotify crea una lista de reproducción de canciones asociadas a tus gustos musicales y te indica que personaje de la serie eres. (Foto: Spotify/Ricardo Díaz El Financiero)

¿Cuándo y a qué hora se estrenan los nuevos capítulos de ‘Stranger Things’?

El estreno de los nuevos capítulos de Stranger Things está dividido en tres partes, siendo la primera de ellas este 26 de noviembre de 2025.

La plataforma Netflix informó que se habilitan 4 episodios este miércoles a partir de las 7:00 p.m. del tiempo del centro de México y son los siguientes:

Episodio 1: The Crawl (El Rastreo)

Episodio 2: The Vanishing Of (La desaparición de...)

Episodio 3: The Turnbow Trap (La Trampa de Turnbow)

Episodio 4: Sorcerer (Hechicero)

Todos ellos con una duración aproximada de una hora, excepto el cuarto que se aproxima a la hora y media.

La parte 2 de la última temporada de Stranger Things se lanza el 25 de diciembre (sin horario revelado) y consta de 3 capítulos más:

Episodio 5: Shock Jock (Choque de Jock)

Episodio 6: Escape from Camazotz (Fuga de Camazotz)

Episodio 7: The Bridge (El Puente)

Vecna ​​es el villano final de la serie 'Stranger Things'. (Cortesía Netflix). (COURTESY OF NETFLIX/COURTESY OF NETFLIX © 2025 )

Todos ellos arriba de 2 horas de duración y finalmente el episodio final se habilita el 31 de diciembre:

Episodio 8:The Rightside Up (El lado correcto hacia arriba)

Reparto de la nueva temporada de ‘Stranger Things’

El reparto principal de Stranger Things trae de regreso a Millie Bobby Brown como protagonista de la historia con su interpretación de Eleven.

El resto del elenco está compuesto por los siguientes actores con sus respectivos personajes: