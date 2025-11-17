¿Cuánto cuestan los boletos para ‘Stranger Things The Experience’ y dónde comprarlos?

Estos son los detalles de los costos de los boletos para 'Stranger Things Experience' en la CDMX. (Foto: EFE/IAGemini)

‘Es hora de que tu sufrimiento termine’... y conseguir boletos para Stranger Things The Experience, que llega a la CDMX casi a la par del lanzamiento de los capítulos finales de la serie de Netflix.

El final se acerca y a la par las criaturas del ‘Upside Down’, lideradas por Vecna, quien busca derrotar a los héroes de la historia, principalmente a Eleven, pero antes de que eso suceda puedes acudir a esta experiencia inmersiva para disfrutar el estreno de la última temporada de Stranger Things.

'Stranger Things: The Experience' llega a CDMX y estos son los detalles que debes saber (Créditos: Cortesía Netflix, Stranger Things The Experience).

¿Dónde comprar boletos para ‘Stranger Things Experience’?

La compra de los boletos para el evento de Stranger Things The Experience en la Ciudad de México es exclusivamente en línea y en una aplicación.

La página para adquirir las entradas es la siguiente https://strangerthings-experience.com/cdmx/, donde aparece un botón que te dirige a la página para seleccionar el tipo de ticket y pagarlo.

La aplicación para dispositivos móviles donde están disponibles los boletos para este evento de Netflix es en Fever, en la cual ya está habilitada la opción de compra.

¿Cuánto cuestan los boletos para ‘Stranger Things The Experience’ en CDMX y cuánto cuestan?

En la página o aplicación para comprar los accesos a la experiencia de la serie Stranger Things se desglosa un calendario con las fechas disponibles para asistir.

Una vez seleccionada la fecha con disponibilidad, se habilita la opción de escoger el tipo de boleto que deseas comprar.

Existen dos y se modifican por los beneficios, pero también por el costo y son los siguientes:

Boleto general : $616 MXN e incluye la entrada únicamente

: $616 MXN e incluye la entrada únicamente Boleto Premium: $1,120 MXN y cuenta con acceso prioritario, así como un pack exclusivo de regalo.

Para enero y febrero de 2026 se habilitaron algunos días donde existe un descuento (de miércoles a viernes) y los costos son:

Boleto general: $504 MXN

Boleto Premium: $1,008 MXN

'Stranger Things experience' presenta diferentes locaciones que aparecen en la serie de Netflix. (Foto: Shutterstock)

Fechas y horarios de ‘Stranger Things The Experience’ en la CDMX

La inauguración de la Stranger Things Experience en CDMX está prevista para el 13 de diciembre de 2025, pero los boletos para el primer día del evento ya están agotados.

La exposición inmersiva va a estar hasta abril de 2026, aunque por el momento solo está disponible la compra de entradas para febrero.

El primer recorrido del día es a las 10:00 a.m. y el último a las 9:00 p.m. de lunes a domingo. y tiene una duración de aproximadamente 45 minutos.

La sede es en la Expo Reforma en Av. Morelos número 67, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

¿Cómo es la ‘Stranger Things Experience’?

Para el estreno de la última temporada de Stranger Things se presenta una experiencia inmersiva, donde te integras al grupo de los niños en Hawkins para pelear contra las criaturas del ‘Upside Down’ al lado de Eleven.

Después de combatir contra Vecna, puedes tomarte fotos en las diferentes locaciones de la serie como la casa de los Byers o el laboratorio.

Durante el recorrido te encuentras con los personajes como el Demogorgon, que te acecha mientras intentas salir del lugar.

En la página oficial del evento se advierte a personas con problemas de epilepsia o fotosensibles por la cantidad y el tipo de luces en las locaciones, además que se requiere de una edad mínima de 12 años para ingresar.

¿Cuándo se estrena la temporada 5 de ‘Stranger Things’?

La quinta temporada de Stranger Things, creada por los hermanos Duffer, (y la última) se estrena en tres partes, la primera de ella consta de 4 capítulos, la segunda de 3 más y el episodio final llega ‘solito’ antes de que termine el 2025.