Junior H se alinea con corridos de Sheinbaum: ‘Mis canciones no sumaban al mensaje positivo’

Junior H estuvo en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum. (Foto: Cuartorscuro.com / Moisés Pablo Nava).

La conferencia Mañanera de Claudia Sheinbaum tuvo invitados especiales este lunes 11 de mayo. Entre funcionarios, productores y representantes de la industria musical aparecieron dos figuras del regional mexicano: Majo Aguilar y Junior H, quien habló sobre un nuevo giro en su carrera.

Ambos artistas en Palacio Nacional acompañaron el lanzamiento de la segunda edición de México Canta, programa que fomenta música que evite la normalización de la violencia ni reproduzcan mensajes de discriminación, misoginia o racismo.

“Queremos ser también muy claros que esta estrategia no trata en ningún momento de prohibir, sino de abrir espacios, conectar con las juventudes y construir otro tipo de referentes culturales”, afirmó Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura.

La presidenta Sheinbaum agregó que la intención no es prohibir contenidos musicales, sino impulsar otras narrativas relacionadas con experiencias cotidianas y valores culturales.: “Lo que hay que hacer es fomentar que no haya apología de la violencia en la música, y ese es el objetivo de este concurso”.

Majo Aguilar, Junior H y Miguel Ángel Trujillo estuvieron en la presentación de México Canta. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

Junior H evolucionará su música a mensajes positivos

Durante la presentación, Junior H recordó que empezó muy joven en la música: “Empecé como todos, a los 15 años trabajando de cocinero (...) Nunca imaginé hasta dónde podía llegar (...) Todo es posible. Hay que soñar como niños y nunca hay que dejar de soñar, eso es lo más importante”.

Junior H es pionero en los corridos tumbados e instauró el término ‘sad sierreño’ en su música. En 2023 fue uno de los principales críticos a la prohibición de corridos en algunos estados; y en 2025 fue multado por interpretar ‘El Azul’, canción que hace alusión al capo Juan José Esparragoza Moreno.

Ahora, el músico destacó que su carrera ha evolucionado: “En mis inicios algunas de las historias que contaba en mis canciones no sumaban al mensaje positivo que reflejan mis actuales composiciones, porque fui creciendo y entendí que la música, además de ser una forma de expresión, también implica una responsabilidad cuando te escuchan millones de personas alrededor del mundo".

El cantante agregó que con el tiempo entendió la influencia que tiene la música sobre el público joven: “Cuando te conviertes en referente para muchos y muchas, entiendes que lo que dices sí influye en cómo se sienten, sueñan y, lo más importante, cómo construyen su futuro”.

Junio H mencionó que está en una transición en su carrera: “Decidí evolucionar como artista, tomar una ruta en mi crecimiento como persona con proyectos como $ad Boyz, que representa una conexión con mi generación desde las emociones y las experiencias reales que vivimos día a día; porque la cultura de paz no significa dejar de contar nuestra realidad, significa encontrar nuevas formas de expresarla.

México Canta busca exaltar los valores positivos de la sociedad mexicana. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

Majo Aguilar destaca el poder de la música

En tanto, Majo Aguilar destacó la influencia de la música en su infancia: “Les quiero platicar que tuve la fortuna de crecer en un hogar donde la música mexicana siempre estuvo presente y enaltecida como lo merece (...) Recuerdo la primera vez que canté con mariachi: sentí poder, orgullo y una sensación de haber sido hechizada por algo profundo y grandioso”.

La intérprete afirmó que la influencia de la música mexicana en el mundo, “nos debe de llenar de orgullo, sobre todo a los jóvenes”; además, comentó la responsabilidad de las nuevas generaciones: “seguir construyendo un camino de música que nos represente de una manera real, digna y que también abra espacio para más y nuevas voces”.

Durante la presentación también participaron Miguel Ángel Trujillo y algunos finalistas de la edición pasada del concurso.

La conferencia cerró con interpretaciones musicales en vivo. Majo Aguilar cantó junto a Galia Siurob, mientras que Junior H compartió escenario con Sergio Maya y Brian Muñoz.

¿Cómo será México Canta 2026? Los ganadores participan en festejos del 15 de septiembre en el Zócalo

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, la convocatoria de México Canta estará abierta del 11 de mayo al 10 de junio a través de la plataforma oficial del concurso: mexicocanta.gob.mx.

El certamen está dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años, quienes podrán participar como solistas, dúos o ensambles, con canciones en español, inglés, lenguas originarias o “espanglish”.

La edición de este año estará enfocada en el regional mexicano con fusiones urbanas. Según las autoridades, este género representa alrededor del 70 por ciento del consumo de música mexicana en plataformas de streaming.

La secretaria de Cultura informó que habrá 14 semifinalistas: siete mexicanos y siete mexicoestadounidenses.

Las semifinales presenciales se realizarán en dos sedes:

El 23 de agosto en el Million Dollar Theater de Los Ángeles, California.

El 30 de agosto en el Teatro Ángela Peralta de Mazatlán, Sinaloa.

La final se llevará a cabo el 13 de septiembre en el Auditorio Nacional y los ganadores participarán posteriormente en las celebraciones del 15 de septiembre en el Zócalo capitalino.

Con información de EFE