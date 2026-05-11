¡Última oportunidad para ver a ‘Checo’ Pérez! Liberan boletos para el GP de México 2026

El GP de México 2026 tiene una venta especial de boletos. (Foto: EFE/IAGemini)

Los fanáticos de la Fórmula 1 tienen una última oportunidad para asistir al GP de México 2026 y ver a Sergio ‘Checo’ Pérez de regreso en las pistas, ahora como piloto de Cadillac dentro de la máxima categoría de automovilismo profesional.

El GP de México marca el retorno del mexicano a la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez después de un año fuera de la competencia tras su salida de Red Bull Racing al finalizar la temporada 2024.

Si no pudiste conseguir boletos en las ventas anteriores, todavía queda una oportunidad para adquirir entradas en la etapa final de venta y así ver a ‘Checo’ Pérez en la búsqueda de los puntos para la escudería Cadillac.

'Checo' Pérez regresa al Autódromo Hermanos Rodríguez para la temporada 2026 de la Fórmula 1. (AP Foto/Asanka Brendon Ratnayake) (Asanka Brendon Ratnayake/AP)

¿Cuándo es la última venta especial de boletos para el GP de México 2026?

La última etapa de venta de boletos para el Gran Premio de México 2026 lleva por nombre “postventa”.

Esta fase está programada para el martes 19 y miércoles 20 de mayo de 2026. Además, cada persona podrá comprar un máximo de ocho boletos.

La venta se realiza a través de la plataforma Ticketmaster, por lo que es necesario contar con una cuenta en la plataforma para completar la transacción.

¿Cuáles son las tarjetas participantes para la venta de boletos del GP de México 2026?

El comunicado oficial informó que esta venta especial de boletos para la carrera de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez es en exclusiva para tarjetahabientes de HSBC.

El 19 de mayo únicamente podrán participar quienes tengan tarjetas Premier, mientras que el 20 de mayo cualquier tipo de tarjeta de la institución bancaria es válida. Además, la compra puede realizarse tanto con tarjetas de débito como de crédito.

En caso de pagar con tarjeta de crédito, los compradores tienen acceso a promociones de 6 y hasta 12 meses sin intereses, sin monto mínimo de compra.

Estos son los detalles de la venta especial de los boletos para el GP de México 2026. (Foto: Cortesía)

¿Cuáles son los precios de los boletos para el GP de México 2026?

Los boletos para el Gran Premio de México 2026 tienen los siguientes precios y zonas disponibles:

Zona Verde

Grada 1: $30,500 MXN

Zona Naranja

Grada 2A: $3,900 MXN

Zona Azul

Grada 5: $15,000 MXN

Grada 5A: $13,900 MXN

Grada 6A: $7,000 MXN

Zona Rosa

Grada 8: $10,500 MXN

Zona Amarilla

Grada 7: $13,900 MXN

Grada 10: $19,900 MXN

Grada 11: $18,300 MXN

Zona Gris

Grada 14: $10,000 MXN

Box Oro Sur: $25,000 MXN

Zona Café

Grada 15: $10,000 MXN

Los precios no incluyen el cargo por servicio de Ticketmaster, el cual se agrega antes de finalizar la compra.

¿Cuándo es el Gran Premio de México 2026?

La temporada 2026 de la Fórmula 1 sufrió modificaciones luego de la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita debido a los bombardeos y tensiones geopolíticas en la región.

Sin embargo, las fechas previamente establecidas para la carrera en México se mantuvieron sin cambios.

El Gran Premio de México 2026 comenzará el viernes 30 de octubre con las prácticas libres, mientras que la carrera se disputará el domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.