¿Habrá reembolso? Jurado de EU declara que Live Nation y Ticketmaster operan como monopolio

Live Nation, mientras, se defendió señalando que es la mayor empresa de entretenimiento y venta de entradas de Estados Unidos. EFE

Un jurado federal en Estados Unidos declaró este miércoles 15 de abril que la empresa Live Nation y su subsidiaria Ticketmaster operan como un monopolio en la venta de entradas de eventos en vivo, concluyendo un juicio de unas cinco semanas en Nueva York.

El veredicto de culpabilidad se produce después de que, a mitad de juicio, el Departamento de Justicia (DOJ) firmara un acuerdo de resolución con Live Nation, pero aún así el proceso continuará porque decenas de estados formaban parte de la acusación, según divulgaron NBC y CNN.

El DOJ y unas 40 fiscalías estatales inicialmente presentaron en 2024 una demanda civil antimonopolio en Nueva York por “monopolización y otras conductas ilegales que frustran la competencia en los mercados”, y buscaban una ruptura entre las empresas.

¿Qué deberá hacer Live Nation tras el juicio?

El acuerdo entre el DOJ y Live Nation, al que se sumaron algunas fiscalías, y que debe aprobar un juez, exige a Ticketmaster pagar 280 millones de dólares, desinvertir en anfiteatros, cambiar sus acuerdos exclusivos de venta de entradas y limitar las comisiones al 15 por ciento.

Aún así, el proceso continuó con la acusación de 34 fiscalías, incluyendo algunas grandes como Nueva York, California y Texas, que argumentaron que las empresas ejercían un monopolio y eran responsables del alza de precios en el sector de la música en vivo.

¿Qué dijo Live Nation sobre la sentencia?

Live Nation, mientras, se defendió señalando que es la mayor empresa de entretenimiento y venta de entradas de Estados Unidos y que no es ilegal ser “grande” ni “exitoso”, recoge la revista Variety.

“Esta es una victoria histórica para proteger a los neoyorquinos de monopolios lesivos”, dijo la fiscal estatal de Nueva York, Letitia James, en X, palabras suscritas por su homólogo de California, Rob Bonta, que otorgó una “victoria estrepitosa a los artistas, fans y salas que los apoyan”.

El abogado contratado por los estados para seguir el proceso, Jeffrey Kessler, pidió el viernes pasado al jurado, en sus argumentos de cierre, “aplicar el sentido común” de los neoyorquinos, que “saben cuándo alguien les está vendiendo humo y cuándo está siendo sincero”, recoge NBC.

El juez que presidió el juicio, Arun Subramanian, que en su momento criticó el acuerdo entre el DOJ y Live Nation, será el encargado de decidir el castigo para las empresas, que puede pasar por multas, compensaciones y cambios a su modelo de negocio.

Según la demanda, Live Nation controla al menos el 80 por ciento de la venta de entradas en las principales salas de conciertos; gestiona directamente a más de 400 artistas; y solo en Estados Unidos controla más del 60 por ciento de las promociones de conciertos y posee o controla más del 60 por ciento de los grandes anfiteatros.