Caso BTS: Sheinbaum revela respuesta del presidente de Corea del Sur; Ticketmaster afrontaría multa de 5mdp

Claudia Sheinbaum comentó la respuesta del presidente de Corea del Sur sobre BTS. (Fotos: Cuartoscuro.com / BTS).

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló, durante su Mañanera del 2 de febrero, la respuesta que recibió del presidente de Corea del Sur tras enviarle una carta relacionada con los conciertos de BTS en México.

El tema, que surgió tras la alta demanda de boletos para los conciertos de BTS en la Ciudad de México, se ha extendido más allá del ámbito del entretenimiento y alcanzó un nivel diplomático.

En paralelo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó sobre las acciones iniciadas contra Ticketmaster, así como sobre los exhortos enviados a plataformas de reventa, en un contexto marcado por quejas de consumidores y una atención pública sostenida.

Sheinbaum da a conocer la respuesta del presidente de Corea del Sur

Sheinbaum detalló el contenido del mensaje recibido tras el envío de la carta diplomática: “Sí, nos contestó que ya están en contacto con la empresa promotora y que esperan que pronto se pongan en contacto. Esperemos sean buenas noticias”, afirmó la presidenta al ser cuestionada sobre el seguimiento de la misiva.

La demanda de BTS superó por mucho los boletos disponibles para México. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo) (Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP)

La mandataria destacó el reconocimiento al interés del público mexicano por el grupo de k-pop: “El presidente de Corea me contestó que muchas gracias a las y los mexicanos por el interés por este grupo musical, que agradece mucho la carta y que ya se puso en contacto con la empresa productora de BTS. Espera que se pongan en contacto pronto con nosotros”.

La carta fue enviada luego de que se confirmó que no había más fechas previstas para los conciertos de BTS en México, a pesar de la magnitud de la demanda.

Según datos de Ticketmaster, 2.1 millones de usuarios intentaron adquirir entradas, pero solo había 136,400 boletos disponibles, lo que representó 6.4 por ciento de la demanda total.

La boletera informó que durante las preventas y la venta general se registró un pico de más de 1.1 millones de personas en la fila virtual.

Ticketmaster también aclaró que no aplicó precios dinámicos ni algoritmos durante el proceso de venta, que los costos se mantuvieron sin cambios y que no se emitieron boletos físicos, ya que la comercialización se realizó únicamente a través de sus canales digitales oficiales.

Profeco inicia procedimiento contra Ticketmaster

En la misma conferencia matutina, Iván Escalante Ruiz, titular de Profeco, informó que la dependencia inició un procedimiento por infracción a la ley contra Ticketmaster, el cual podría derivar en una multa de hasta 5 millones de pesos.

La banda de pop coreana BTS regresa a la música tras su servicio militar. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP, archivo) (Richard Shotwell/Richard Shotwell/Invision/AP)

“La empresa proveedora tiene 10 días hábiles para ofrecer pruebas y manifestarse. Este plazo concluye el 12 de febrero”. Escalante precisó que la empresa fue notificada el 28 de enero, debe presentar pruebas a su favor y exponer sus argumentos.

El funcionario explicó que el procedimiento se originó a partir de las quejas de consumidores relacionadas con la claridad de la información durante el proceso de venta de boletos para los conciertos de BTS.

Escalante Ruiz también se refirió a las acciones emprendidas contra plataformas de reventa: “Ya se emitieron exhortos vía electrónica a tres plataformas de Google Stop, Job y Hello Ticket, con sede en Estados Unidos, Suiza y España, respectivamente”.

El titular de Profeco recordó que estas empresas, pese a tener su sede en el extranjero, deben ajustarse a la regulación mexicana para evitar prácticas desleales contra los consumidores.

“De no haber respuestas se iniciarán acciones legales y administrativas, incluyendo procedimientos por infracciones a la ley y posibles restricciones de operación de estas tres plataformas en México”, afirmó.

Profeco da seguimiento al tema de BTS en México. (Foto: Mañanera del Pueblo).

Lineamientos de conciertos en preparación

Como parte de las medidas anunciadas, Profeco trabaja en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para elaborar lineamientos que regulen la publicidad, la información y la venta de boletos para conciertos, festivales y espectáculos.

Escalante explicó que se están realizando adecuaciones y que el resultado de esta colaboración será publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en las próximas semanas, con el objetivo de establecer criterios claros para futuras ventas y evitar conflictos similares.

Con información de EFE