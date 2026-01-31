¡Vuelve a cantar ‘Golden’! ‘KPop Demon Hunters’ regresa a los cines: Boletos, fecha y lo que debes saber

'KPop Demon Hunters' tiene un reestreno en cines, estos son los detalles de las funciones. (Foto: Netflix/Press/ChatGPT/IAGemini)

KPop Demon Hunters tiene un regreso triunfal a los cines luego de ser una de las producciones de Netflix más vistas de la historia y luego de ser nominada a los Premios Oscar en la categoría Mejor Película Animada.

La historia de Zoey, Rumi y Mira tiene un reestreno en las salas de cine antes de que se lleve a cabo la ceremonia de entrega de las estatuillas doradas.

La película KPop Demon Hunters estuvo en la pantalla grande con su versión Sing along, y aunque por el momento se desconoce si esta es la que se reestrena, ya se tienen fechas, costos de boletos y más.

'KPop Demon Hunters' regresa a los cines tras ser nominada en los Premios Oscar. (Foto: Netflix)

¿Cuándo y dónde se reestrena la película ‘KPop Demon Hunters’ en cines?

KPop Demon Hunters regresa a las salas de cine en México gracias a la cadena Cinemex, que anunció las proyecciones dentro de la cartelera de oro.

En esta “sección” están las películas nominadas a los premios Oscar 2026 en la temporada de premios, junto a Sinners y el reestreno de Frankenstein de Guillermo del Toro.

Pero en el caso de las cazadoras de demonios, la cinta animada de Netflix basada en la cultura asiática está disponible a partir del jueves 26 de febrero.

No se dio a conocer cuánto tiempo va a permanecer en cartelera, además pidieron consultar los complejos con funciones.

¿Cuánto cuestan los boletos para ‘KPop Demon Hunters’?

KPop Demon Hunters no cuenta con una adaptación al formato IMAX, tampoco con una edición 3D, por tanto, su reestreno se da en el formato tradicional 2D.

En el caso de la empresa Cinemex, el costo por cada uno de los boletos es de $118 MXN por adulto y $106 MXN en el caso de menores de edad o mayores de 60 años.

En caso de que adquieras los boletos por medio de la aplicación o de la página web oficial, recuerda que Cinemex aplica una comisión de cargo por servicio de $8 MXN por cada uno de los tickets adquiridos.

También es necesario destacar que existe una variación en los precios de las entradas al depender de la sucursal a la que asistas.

La película 'KPop Demon Hunters' se convirtió en la más vista de la historia de Netflix. (Foto: EFE/Foto cedida por Netflix) (Nora Cifuentes/EFE)

¿De qué trata la película ‘KPop Demon Hunters’?

La historia de KPop Demon Hunters comienza con las integrantes de HUNTR/X en la cima, gracias a sus éxitos dentro del género del KPop, pero ellas esconden un gran secreto, pues también cazan demonios.

La misión de Rumi, Zoey y Mira no solo es cantar por dinero o por fama, deben hacerlo para mantener a raya a Gwi Ma y a sus legiones demoniacas que buscan llegar a la Tierra a como de lugar.

Cuando todo parecer ir de maravilla, de pronto Rumi tiene un problema con su voz derivado de otro secreto que mantiene y eso ocurre al mismo tiempo que los Saja Boys, un grupo de Idols que también son demonios, comienzan a popularizarse con el único objetivo de debilitar a las cazadoras.

Con el incremento de su popularidad, una red llamada Honmoon, la cual evita la llegada de más demonios, empieza a quebrarse y es aquí donde las KPop Demon Hunters deben vencer... o perder.

¿Dónde ver la película ‘KPop Demon Hunters’?

En caso de que no puedas ir a ver KPop Demon Hunters en el cine, la película está disponible en la plataforma de streaming Netflix, la cual requiere de una suscripción con costo.