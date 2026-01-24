El monstruo vuelve a la pantalla grande: Detalles del reestreno de ‘Frankenstein’ de Del Toro en cines

'Frankenstein' de Guillermo del Toro tiene más funciones en la pantalla grande. (Foto: Netflix/imagen generada con CHATGPT)

Y así el corazón se romperá y, sin embargo, roto, vivirá: Frankenstein de Guillermo del Toro regresa a la pantalla grande poco después de que recibiera múltiples nominaciones a los Premios Oscar 2026.

El primer trimestre trae diferentes estrenos y reestrenos en las salas de cine de México como la trilogía de El señor de los anillos en versiones extendidas y la comedia ¿Y dónde están las rubias?

En la lista está Frankenstein del director mexicano Guillermo del Toro, que ya estuvo en algunas sedes de nuestro país, como la Cineteca Nacional en CDMX, pero esta vez se lanza en una cadena a nivel nacional.

Oscar Isaac es el actor que interpreta al Dr. Victor en la nueva adaptación de 'Frankenstein'. (foto: Netflix Press)

¿Dónde y cuándo se reestrena ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro?

La criatura nuevamente se acerca a la pantalla grande con diferentes funciones de cine en distintas sedes de México.

Esta ocasión no se trata de sedes más ‘pequeñas’ como el Cine Tonalá, en cambio, se proyecta en los complejos de la cadena Cinemex.

De acuerdo con información oficial de la empresa de entretenimiento, las primeras funciones van a estar disponibles dentro de la cartelera a partir del jueves 5 de febrero.

Por el momento, no revelaron todas las sucursales con funciones y horarios, pero piden estar al pendiente de mayor información.

¿Cuánto cuestan los boletos para las funciones de ‘Frankenstein’ en el cine?

Frankenstein, de Guillermo del Toro, tiene proyecciones dentro de las salas Cinemex en el formato tradicional 2D.

El costo de las entradas es de $129 MXN por persona adulta, $116 MXN por menor y por persona de la tercera edad.

En caso de comprarse desde la aplicación digital o desde la página web del cine, Cinemex cobra un cargo por comisión y servicio de $8 MXN por boleto adquirido (en la taquilla no).

¿Cuántas nominaciones tuvo ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro?

Frankenstein fue una de las películas de Guillermo del Toro con mayores nominaciones para la edición 2026 de los Premios Oscar.

Aunque el cineasta mexicano no fue nominado dentro de la categoría a Mejor Director, su producción cinematográfica compite en las siguientes:

Mejor Película

Mejor guion adaptado

Mejor fotografía

Mejor banda sonora original

Mejor actor de reparto con Jacob Elordi

Mejor diseño de vestuario

Mejor maquillaje y peinado

Mejor diseño de producción

Mejor sonido}

La ceremonia de entrega de los Premios Oscar 2026 es desde el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Angeles, Estados Unidos el domingo 15 de marzo.

¿Dónde ver ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro?

Mientras esperas a que se estrene Frankenstein de Guillermo del Toro en las salas de Cinemex, puedes ver la película desde cualquier dispositivo móvil.

La cinta está disponible en la plataforma de streaming Netflix, la cual requiere de una suscripción con costo.

Además, todavía cuenta con algunas funciones disponibles en cines de México como en la Cineteca Nacional, tanto en su sede principal, así como la de Chapultepec.