Trilogía de ‘El señor de los anillos’ en cines en versión extendida: Fechas, boletos, preventa y más

Las versiones extendidas de 'El señor de los anillos' se estrenan en cines, estos son los detalles. (Foto: HBOMax/press/imagen generada con ChatGPT)

‘Un anillo para gobernarlos a todos’: La cadena Cinemex prepara el estreno de las versiones extendidas de El señor de los anillos en las salas de cine en México y ya hay preventa, fechas de proyecciones y costo de los boletos.

La trilogía, dirigida por Peter Jackson, cumple su 25 aniversario desde el lanzamiento de La comunidad del anillo, primera entrega que cuenta las aventuras de Gandalf, Frodo, Sam y el resto de los héroes de la Tierra Media.

Es preciso destacar que en esta ocasión no se proyectan las versiones estándar, en cambio, son las extendidas con escenas que no aparecieron durante el estreno de las películas en cines.

'La comunidad del anillo' es la primera de las tres películas de 'El señor de los anillos' que se estrena en cines. (Foto: HBOMax/press/)

¿Cuándo se estrenan las versiones extendidas de ‘El señor de los anillos’ en cines?

La cadena Cinemex anunció que el lanzamiento de las películas de El señor de los anillos en las salas de cine de México son escalonadas.

Esto significa que se proyectan en diferentes días, siendo la primera La Comunidad del anillo que llega a la pantalla grande el jueves 29 de enero con proyecciones en distintas sedes del país.

La función especial tiene una duración aproximada de 3 horas y 48 minutos, donde se cuenta el hallazgo del anillo único y hasta la batalla de Aragorn, Legolas y el resto de los héroes contra Lurtz, el primer Uruk-Hai.

Las dos torres continúa con la historia de El señor de los anillos, basada en las novelas escritas por J.R.R. Tolkien.

La segunda entrega de la trilogía se estrena el jueves 5 de febrero de 2026 y tiene una duración aproximada de 3 horas y 34 minutos.

Aquí se desvela completamente la traición de Saruman y se narra la batalla de Cuernavilla, donde Theoden, interpretado por Bernard Hill, defiende el Abismo de Helm ante las hordas de Uruk-Hai.

Finalmente, la trilogía acaba con El retorno del Rey, ganadora de 11 Premios Oscar, que se estrena el mismo jueves 5 de febrero.

La última cinta es la más larga de todas y dura 4 horas y 24 minutos. Aquí culmina la historia de la Tierra media con la derrota de Sauron y la batalla de Minas Tirith, una de las más importantes en la trama.

En resumen, las fechas en que van a estar en las salas de cine son las siguientes:

La comunidad del anillo : 29 de enero

Las dos torres : 5 de febrero

El retorno del rey: 5 de febrero

Cabe destacar que no todos los días están disponibles en todos los cines, por tanto, se debe consultar la cartelera para confirmar horarios y fechas.

'El retorno del Rey' es la película con mayor duración de la trilogía de 'El señor de los anillos'. (Foto: HBO Max)

¿Cuánto cuestan los boletos para las versiones extendidas de ‘El señor de los anillos’ en cines?

Cinemex informó que la preventa para las versiones extendidas de las películas de El señor de los anillos en cines ya está disponible.

Las funciones en las que van a proyectar las producciones cinematográficas de Peter Jackson son en formato tradicional.

El costo por boleto es de $129 MXN por adulto y $116 MXN por menor o por adulto de la tercera edad.

En caso de comprar las entradas a través de la aplicación o de la página web, Cinemex aplica una comisión (cargo por servicio) de $8 MXN en cada uno de los boletos.