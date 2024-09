‘Señor de los anillos’: ¿Qué actores regresan a las nuevas películas de la Tierra Media?

Los Anillos de Poder solo son el inicio del regreso de las adaptaciones cinematográficas y de series de televisión del universo de El Señor de los Anillos, quien de la mano de Peter Jackson, como productor esta vez, prepara sus nuevos proyectos con actores en sus viejos papeles.

La producción está a cargo del que participó como director de la trilogía original y de las tres películas de El Hobbit, donde se narró la historia de Bilbo Bolsón, tío de Frodo.

A principios de 2024 se confirmó el inicio de un nuevo camino en el universo de la Tierra Media y está relacionado con Gollum, uno de los antagonistas de El señor de los Anillos.

El Balrog es un demonio de la Tierra Media derrotado por Gandalf. (Foto: IMDB)

Ellos son los actores que regresan a su papel original de ‘Lord of the Rings’

¿Repiten elenco? No todos los actores y actrices quienes estuvieron presentes en el reparto de La comunidad del anillo, Las dos torres o El retorno de rey están de regreso, pero sí algunos de los más importantes.

Andy Serkis - Gollum

Andy Serkis contó en una entrevista especial recuperada por Sensacine y publicada en el 2021, que logró darle esa voz peculiar a Gollum (o Smeagol) al imitar a su gato mientras se le atoraba una bola de pelo.

“Quería encontrar una voz que expresase esa culpa, ese dolor que siente el personaje que se traslada de lo psicológico a lo físico. Estaba dándole vueltas cuando mi gato Dizz entró en la habitación y empezó a vomitar una bola de pelo. Vi como su espalda se curvaba y pensé, eso me gusta.”, contó.

Ahora el antes hobbit tendrá su propia historia en ‘The Lord of the Rings: The hunt for Gollum’ y se tiene programado su estreno para algún punto de 2026 con Serkis nuevamente en el papel.

Andy Serkis volverá al papel de Gollum. (Foto: IMDB)

Ian McKellen - Gandalf

Gandalf, interpretado por Ian McKellen, es de los pocos en participar en las seis películas de la Tierra Media lanzadas hasta el momento.

El intérprete de Magneto en la saga original de X-Men contó, en una entrevista reciente para la revista británica Big Issue, que lo buscaron para aceptar su regreso al papel del mago blanco.

“Me acaban de confirmar la realización de más películas y Gandalf está involucrado, esperan que yo lo interprete (...) ¿cuándo?, no lo sé, ¿cuál es el guion?, aún no está escrito, pero más les vale darse prisa”, dijo.

Gandalf es interpretado por Ina McKellen. (Foto: IMDB)

Orlando Bloom - Legolas

Orlando Bloom, conocido por darle vida a William Turner en Los Piratas del Caribe, se convirtió en un elfo para El señor de los anillos.

Ahora él desea sumarse a las nuevas producciones, especialmente en forma de agradecimiento a Peter Jackson por impulsar su trayectoria artística.

“Oye, todo eso es increíble, sí, no sé cómo lo harían, supongo que se apoyarían en la Inteligencia Artificial, pero sí, si Pete dice que saltes yo le respondo que tan alto, él inició toda mi carrera (...) fue una época mágica en mi vida y no tengo ningún inconveniente”, dijo Bloom en una entrevista para Variety publicada este 6 de septiembre.

Orlando Bloom desea interpretar a Legolas en las nuevas películas de 'El señor de los anillos'. (Foto: IMDB)

¿Cuándo es el estreno de ‘La guerra de los Rohirrim’, nueva película de ‘El señor de los anillos’?

El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim es el nombre de la nueva película ambientada en el mismo universo de la trilogía original dirigida por Peter Jackson.

Sin embargo, es animada, pero en forma de anime y bajo la producción de Warner Bros y New Line Cinema.

Su estreno está programado para el 13 de diciembre en los cines de Estados Unidos (y seguramente de México).

Se ambienta 200 años en las tierras de Rohan, donde nació el rey Theoden, protagonizado por Bernard Hill, quien murió este 2024.