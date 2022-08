‘The Rings of Power‘: ¿Cuándo y dónde ver la precuela del ‘Señor de los Anillos‘?

El mundo de Lord of The Rings está a punto de regresar con su primera serie spin off titulada Los Anillos del Poder.

La trilogía dirigida por el director Peter Jackson a principios de este siglo creó un precedente cultural que se mantiene vigente.

El Señor de los Anillos fue tan exitosa en su momento que fue nominado a distintos premios y distinciones por sus aportaciones a la industria del entretenimiento.

La popularidad de Lord of The Rings tuvo tal impacto en la década posterior que en 2012 se estrenó en cines la adaptación cinematográfica de la novela The Hobbit, que narra las aventuras de Bilbo Bolsón varias décadas antes de la trilogía de El Señor de los Anillos.

¿De qué trata la serie spin-off Los Anillos del Poder?

La serie se enfocará en la segunda era de la Tierra Media, décadas antes de que naciera la raza de los hobbits. En la línea temporal de esta producción, la más cara en la historia de la televisión, veremos el desarrollo del mundo antes y después de la llegada de Sauron y sus fuerzas oscuras.

The Rings of Power hará hincapié en el plan maestro que diseñó el antagonista de la serie, crear una serie de anillos capaces de corromper a las fuerzas del bien, y que fue mencionado desde Fellowship of The Ring.

La producción también explorará los primeros pasos de un personaje que ya hemos visto ser interpretado por Cate Blanchett: Galadriel. En está ocasión será la actriz Morfydd Clark que nos mostrará el viaje que emprenderá la misteriosa figura.

El personaje de Galadriel será protagonista en la serie ‘The Rings of Power‘ de Amazon Prime. (Foto: Youtube / @Prime Video)

¿Dónde ver The Rings of Power?

La serie contará con un total de ocho capítulos para su primera entrega que estará disponible de manera exclusiva para la plataforma de Amazon Prime. Hasta el momento se desconoce si habrá una segunda temporada de Los Anillos del Poder.

¿Cuándo? 2 de septiembre de 2022