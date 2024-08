¿Qué pasa el 29 de agosto? La historia de ‘Terminator Zero’ y Skynet: Elenco, trama, dónde ver y estreno

Estos son los detalles de la nueva serie 'Terminator Zero'. (Foto: Especial El Financiero)

¿El 29 de agosto es el principio del fin del mundo? No te alarmes, eso solo es en la historia contada en Terminator, franquicia que llega con una nueva serie de televisión para continuar con el misterio de lo ocurrido con Skynet y la toma de decisiones conscientes de una Inteligencia Artificial.

Sin embargo, en esta ocasión nos despedimos de Arnold Schwarzenegger y compañía de actores en las primeras películas de la saga, porque la nueva producción es animada, particularmente en el formato de Anime.

'Terminator Zero' marca el regreso de la franquicia. (Foto: IMDB)

‘Terminator Zero’ ¿De qué trata la serie anime de Netflix?

Terminator Zero fue desarrollada por el mismo estudio a cargo de Ghost in the shell, se aleja de los sitios donde nos tenía acostumbrados para situarse en Tokio, pero en décadas pasadas.

La serie de televisión nos lleva de regreso a 1997, momento donde Skynet toma conciencia de su propia existencia, pero esta Inteligencia Artificial tiene una nueva retadora, el software Kokoro.

La diferencia radica en el propósito, porque en este caso es salvar a la humanidad, en el otro es destruirla o por lo menos combatirla.

Los robots de Skynet cobran vida después de sus primeros pensamientos conscientes. (Foto: IMDB)

Es aquí donde entre en juego nuestra protagonista Eiko quien llega del futuro, al igual que un robot asesino, para detener el desarrollo de Kokoro.

¿Cuándo es el estreno de ‘Terminator Zero’?

Haciendo alusión a una fecha importante para la franquicia, la serie de televisión Terminator Zero se estrenó este 29 de agosto en la plataforma de streaming Netflix.

Eso indica que ya está disponible para todos los amantes de la saga de películas o de los animes.

¿Cuántos capítulos tiene ‘Terminator Zero’?

La nueva producción animada tiene 8 episodios y ya se pueden ver por si quieres hacer un maratón o recibir una dosis de historias de ciencia ficción de forma interrumpida.

Los nombres de los capítulos de la primera temporada son los siguientes (cada uno de ellos con una duración aproximada de 29 minutos).

Model 101

Model 102

Model 103

Model 104

Model 105

Model 106

Model 107

Model 108

Por el momento se desconoce si existirá una segunda temporada de Terminator Zero.

'Terminator Zero' presenta nuevos personajes. (Foto: IMDB)

Nueva serie de robots asesinos: ¿Cuál es el elenco de ‘Terminator Zero’?

Los actores de doblaje de Terminator Zero son los siguientes (tanto en su versión original como en su versión en español).

Malcolm Lee - Yuya Uchida (José Arenas):

Eiko - Toa Yukinari (Carla Castañeda).

Terminator - Yasuhiro Mamiya (Mauricio Pérez).

Kenta Lee - Hiro Shimono (Eithen Desco).

Hiro Lee - Shizula Ishigami (Kemmeth Lavil.

Reika Lee - Miyuki Sato (Eli Infante)

¿Por qué es importante el 29 de agosto en ‘Terminator’?

La referencia al 29 de agosto proviene desde las primeras películas de la saga Terminator, donde Arnold Schwarzenegger mencionó los siguientes diálogos.

“Se eliminan las decisiones humanas de la defensa estratégica. Skynet comienza a aprender a un ritmo geométrico. Se vuelve autoconsciente el 29 de agosto a las 2:14 hora del este”, dijo el actor.