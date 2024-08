¿Cuándo se estrenará ‘La Casa del Dragón’ 3 y cuántas temporadas faltan?

La Casa del Dragón tendrá cuatro temporadas y con el final de la segunda entrega, los aficionados ya se están preguntando, ¿cuándo se estrenará la tercera temporada? Esto sabemos sobre la producción de la historia que narra la danza de los dragones en la Casa Targaryen.

Fue Ryan Condal quien reveló que la precuela de Game of Thrones tendrá un total de cuatro entregas, es decir, hasta ahora, la historia llegó a su punto medio con el final del octavo capítulo de la segunda temporada.

“Anticiparía que la cadencia del programa, desde una perspectiva narrativa dramática, seguirá siendo la misma a partir de la temporada 2″, dijo el showrunner sobre la historia de la guerra en Westeros.

Phil Daniels, Max Wrottesley, Jamie Kenna, Emma D'Arcy y Bethany Antonia en 'La Casa del Dragón' 2. (Foto: IMDb).

¿Cuándo se estrena ‘La Casa del Dragón’ 3?

La historia de la guerra por el trono de hierro ha dejado a todos en suspenso, pero, al parecer; la producción de la serie aún no tiene una fecha de estreno para la tercera temporada de La Casa del Dragón; pues, aún se encuentra en proceso de escritura.

De acuerdo con la información revelada durante la conferencia de prensa posterior al estreno del final de la segunda temporada, Condal dijo que la grabación de la tercera entrega comenzará a inicios del 2025.

Al respecto de la historia en Westeros, no se profundizó sobre cuántos capítulos tendrá la tercera temporada de la guerra civil por el trono de hierro; aunque, anteriormente, el cocreador de la serie y escritor de la saga de novelas George R.R. Martin habló de necesitar 4 temporadas de 10 episodios cada una para contar todo por completo.

Cabe mencionar que HBO ya trabaja en dos precuelas más de Game of Thrones: El Caballero de los siete reinos que se estrenará el próximo año.

Olivia Cooke y Ewan Mitchell fueron parte del elenco en la segunda entrega de 'La Casa del Dragón'. (Foto: IMDb).

Si bien, la serie ha tenido una buena recepción por parte de la audiencia, los creadores de La Casa del Dragón revelaron que es una historia compleja que sería imposible traer de regreso cada verano.

“Es solo que el programa es tan complejo que realmente estamos haciendo múltiples largometrajes cada temporada. Así que me disculpo por la espera, pero solo diré que si Rook’s Rest y The Red Sowing son una indicación, vamos a lograr una gran victoria con Battle the Gullet en el futuro”.

¿Qué pasó en el final de ‘La Casa del Dragón’ 2?

Quién mejor que el showrunner de La Casa del Dragón para revelar lo que hubo detrás del capítulo final de la serie que terminó el 4 de agosto; y es que, según Condal, hubo una poderosa razón por la que no se incluyo la llamada ‘Batalla de la garganta’, como indicaría el libro en el que está basada la historia.

El episodio 8 es el último de la segunda temporada de 'La Casa del Dragón', la tercera temporada está en proceso de escritura. (Foto: IMDB).

“Estábamos tratando de darle a Gullet, que es posiblemente el evento de acción más esperado, bueno, diría que tal vez el segundo más esperado de Fuego y sangre, el tiempo y el espacio que se merece (...) estamos preparándonos para ese evento que sucederá muy pronto, en términos de la narrativa de House of the Dragon”, citó el medio Variety.

Además de agregar “queríamos tener el tiempo y el espacio para hacerlo a un nivel que emocionara y satisficiera a los fanáticos y de la manera que se merece”; pues recordemos que el dejar fuera ciertas batallas de La Casa del Dragón le costó críticas a la producción en esta segunda temporada.