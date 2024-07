La historia de Daemon Targaryen, el otro ‘rey que nunca fue’, y sus tres amores en La Casa del Dragón

‘Para que el mundo de los hombres sobreviva, un Targaryen debe estar en el trono de hierro’, es una de las frases de La Casa del Dragón, que bien podría hacer alusión a Daemon, consorte de Rhaenyra Targaryen, quien pudo gobernar los siete reinos, pero no fue así.

El máximo título alcanzado por el hermano de Viserys fue el de heredero, antes de la muerte del hijo del rey poco después de nacer, y del nombramiento de ‘la delicia del reino’ como futura reina, decisión que inició La danza de dragones.

La historia del apodado ‘señor del lecho de pulgas’, interpretado en la serie por Matt Smith, está llena de violencia, guerras y amores, porque además de ser un combatiente del bando de ‘los negros’, él se casó tres veces.

Daemon Targaryen es uno de los personajes principales de 'La Casa del Dragón'. (Foto: IMDB) (Ricardo Díaz)

¿Quién es Daemon Targaryen?

El jinete del dragón Caraxes es el segundo hijo de Baelon y Alyssa, hermano de Viserys Targaryen, padre de Rhaenyra, lo que lo convierte en el tío de Aegon y Aemond, sus rivales del bando de ‘los verdes’.

En el libro Fuego y sangre es descrito como un espadachín habilidoso, caracterizado por portar una armadura completamente negra (la que podemos ver en la serie La Casa del Dragón).

El príncipe de Rocadragón fue nombrado Consejero de la moneda, pero abandonó su cargo por su designación como Comandante de la Guardia de la Ciudad en ‘Desembarco del rey’, puesto utilizado para hacer contactos en las calles y tabernas del lugar.

Antes de que Rhaenyra Targaryen fuera nombrada la próxima reina tras la muerte de Viserys, Daemon era el legítimo heredero a gobernar los siete reinos, pero nunca lo logró.

Daemon Targaryen era el heredero al trono de hierro antes de la designación de Rhaenyra. (Foto: IMDB) (Ricardo Díaz)

¿Quiénes fueron las esposas de Daemon Targaryen?

‘El lord del lecho de pulgas’, de acuerdo con lo escrito por George R.R. Martin en sus novelas, su primera esposa fue Lady Rhea, matrimonio consumado cuando él tenía 16 años. Así se narra en Fuego y Sangre.

“La bondadosa reina vio a Daemon, el segundo hijo de Baelon, tomar por esposa a Lady Rhea de la dinastía Royce, heredera del ancestral castillo de Piedra de las Runas, en el Valle”.

La unión no prosperó y el también caballero de Westeros se aburrió en la región de Arryn y solicitó la anulación de su matrimonio, pero Viserys no lo aprobó.

Aquí existe una diferencia entre la serie y los textos de Martin. En La Casa del Dragón dan a entender que el príncipe asesina a su esposa, en las novelas Lady Rhea muere al caer del caballo.

Daemon ocasionó el accidente de Lady Rhea en 'La Casa del Dragón'. (Foto: IMDB) (Ricardo Díaz)

Su segundo matrimonio fue con Laena Velaryon, hija de Corlys Velaryion ‘La serpiente marina’. Ella era la jinete de uno de los dragones más poderosos de ‘Poniente’: Vhaghar.

La pareja tuvo dos hijas: Baela y Rhaena. La hija menor de Daemon, en la producción de HBO, protegió los huevos de dragón que en Game of Thrones recibe Daenerys Targaryen

Laena murió dando a luz al tercer hijo que tuvo con el príncipe, pero poco después ‘el señor del lecho de pulgas’ inició un romance con Rhaenyra, su sobrina, quien estaba enamorada de él desde su juventud, según lo escrito en Fuego y Sangre.

Rhaenyra Targaryen, hija de Viserys, se enamoró de su tío Daemon desde su juventud (Foto: IMDb).

“La princesa estaba enamorada de su tío, ya que se deshacía en atenciones con ella. Cada vez que cruzaba el mar angosto a lomos de su dragón, le entregaba algún regalo exótico”, se lee en las novelas de la saga ‘Canción de hielo y fuego’.

Con ´la delicia del reino‘’ tuvieron dos hijos: Aegon III y Viserys. Se mantuvo a su lado en el conflicto llamado ‘La danza de dragones’, siempre respaldándola como la legítima heredera de los siete reinos.

¿Cuál es el papel de Daemon Targaryen en ‘La Danza de dragones’?

Si no has leído el libro Fuego y Sangre o no estás al tanto de lo ocurrido en La Casa del Dragón, se advierte que vienen spoilers a continuación.

Daemon lucha del lado de los ‘negros’ en la guerra civil de los Targaryen, Cuando inician las batallas, él va a Harrenhal para intentar convencer a los señores de la región a unirse a su causa.

El príncipe consigue un ejército con el que respalda a su esposa y atacan ‘Desembarco del rey’ y derrotan a los ‘verdes’, sin embargo, ante el escape de Aemond a lomos de Vhaghar, ‘el lord del lecho de pulgas’ comienza una cacería por todo Westeros.

Caraxes es el dragón de Daemon Targaryen. (Foto: X @HouseofDragon)

Justamente lo encuentra en Harrenhal donde lucha junto con su dragón Caraxes contra el asesino de Rhaenys y de Lucerys. Después de una encarnizada lucha, los dos jinetes y las dos bestias mueren. Así se narra en los textos de George R.R. Martin.

“El ‘guiverno sanguíneo’ lo golpeó con una terrible fuerza y sus mandíbulas se cerraron alrededor del cuello de Vhagar y sus negros dientes le hincaron en la carne (...) el príncipe Daemon desmontó y saltó de un dragón a otro (...) le introdujo la hoja por el ojo ciego y la espada salió por la garganta del joven príncipe, un instante después los dragones cayeron”.

¿Cuántos capítulos faltan de la segunda temporada de ‘La Casa del Dragón’?

Hasta el momento se estrenaron 4 capítulos de la segunda temporada de la serie. Aún restan cuatro más y se estrenan en las siguientes fechas.