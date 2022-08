‘House of the Dragon‘: ¿Qué es La Canción de Hielo y Fuego?

La serie precuela de Juego de Tronos llegó con su primer capítulo y, aunque nos quedamos con más ganas de dragones, House of The Dragon habló de uno de los momentos cruciales de la serie.

La producción de La Casa del Dragón toma lugar casi dos siglos antes de los eventos que vimos Game of Thrones enfocándose principalmente en cómo fue el reinado de la dinastía Targaryen. La serie promete mostrar una época llena de una relativa prosperidad y el ascenso del reino.

El primer capítulo exploró la dinámica que hay entre la familia Targaryen de aquel entonces, detallando las fracturas que ha creado la codicia por mantener el control del trono de hielo. Sin embargo, finalizó con una revelación que impactó a todos los conocedores del universo de George R. R. Martin: la mención de La Canción del Hielo y Fuego.

¿Qué es La Canción de Hielo y Fuego?

La serie de Game of Thrones cuenta con una historia muy extensa que habla de siglos que componen la historia del mundo ficticio de Westeros, pero uno de sus eventos más importantes es La Canción de Hielo y Fuego.

Originalmente se trata de una serie de novelas que salieron a finales de la década de los años noventa y que comprende gran parte del viaje del personaje de Emilia Clarke. Canónicamente es el nombre que lleva la visión de antecesor de Daenerys Targaryen: Aegon el conquistador.

La visión le mostró que en algún punto de la historia habrá un invierno que amenazará con destruir todo lo que existe dentro del mundo de George R. R. Martin y que la única forma de librarse del inminente peligro es con un Targaryen en el trono de hierro y la unión de todo el reino. El primer capítulo de House of The Dragon hace está revelación, pero en realidad no se trata de algo que no hayamos visto anteriormente.

El evento al que se refiere la visión de Aegon Targaryen es al ataque de los white walkers (caminantes blancos). Aquellas criaturas que vimos en la serie de Juego de Tronos que se asimilan a los muertos vivientes, pero con la característica de poseer facciones hechas de hielo.

Uno de los villanos principales de la serie de ‘Juego de Tronos‘ son los ‘white walkers‘. (Foto: Instagram / @gameofthrones)

A pesar de ser una serie nueva, House of The Dragon solamente hizo referencia a toda la saga que vivimos hace unos años con Game of Thrones. La serie de libros que porta el nombre de La Canción de Hielo y Fuego es gran parte de la trama de la producción original. Siendo el epítome de la aventura fantástica la batalla contra los ‘white walkers‘ en la séptima temporada.

¿Dónde ver Game of Thrones?

Si estás interesado en saber en que consiste toda la saga de La Canción de Hielo y Fuego solamente tienes que ver las siete temporadas de Juego de Tronos. La producción completa se encuentra dentro de la plataforma de HBO Max y no es necesario que veas la precuela para entender los eventos que se desenvuelven en su totalidad.

¿Dónde ver House of The Dragon?

La serie se transmite exclusivamente por el canal de HBO y la plataforma HBO Max y contará con nueve capítulos más que indagarán en el mundo de Westeros siglos antes de la llegada del personaje de Emilia Clarke y Kit Harington.

¿Cuándo? Todos los domingos a las 20:00 h