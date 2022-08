House of The Dragon capítulo 1: Nos quedamos con las ganas de ver más dragones

House of The Dragón, dejó a los fans de la serie con el antojo de ver más a los dragones. (Shutterstock)

El estreno de la precuela de Game of Thrones: House of The Dragón, dejó a los fans de la serie con el antojo de ver más a los dragones.

Uno de los principales atractivos de este primer capítulo era conocer más sobre esos seres míticos; sin embargo, solo aparecen en cuatro momentos: al principio y al final, con lo que prometen más aventuras para los nueve episodios restantes.

¿Qué pasó en el primer capítulo de House of The Dragón?

Si no has visto Game of Thrones, no te preocupes, bien puedes entender de que va la serie.

El primer episodio sirvió para que los fanáticos y no tan fanáticos de la serie conozcan a los personajes principales.

Contrario a lo que muchos pensaban, la casa Targaryen se encuentra dividida por el deseo de obtener el famoso Trono de Hierro.

El rey Viserys Targaryen, ansioso por tener un hijo, perdió a su esposa y parte de su descendencia. Por lo que este episodio explica cómo se veía el mundo antes de Game of The Thrones, mostrando que la lucha por el Trono de Hierro es entre los integrantes de la familiar Targaryen.

El clímax del capítulo descansa en que se mencionan los eventos que vimos durante el final de temporada de Game of Thrones. ‘La canción de hielo y fuego’, los libros que no se han terminado y que narran las aventuras de Daneyrys Targaryen y Jon Snow contra los ‘white walkers’.

El primer capítulo de House of The Dragon termina con la casa Targaryen fracturada.

Durante las escenas finales podemos ser testigos de la conversación entre Rhaenyra y Viserys, quien se disculpa por su ceguera y por no darle la oportunidad como heredera legítima por ser mujer.

Sin embargo, tras su cambio de opinión, Viserys también le comenta un secreto que ha pasado de rey a rey durante los últimos años. Resulta que los dragones son importantes para la Casa Targaryen. En especial para cuando la profecía que indica que el invierno se acerca se aproxime.