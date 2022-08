‘El Rey, Vicente Fernández’: Netflix estrena avance oficial de la bioserie de ‘Chente’

Después de una larga espera, por fin hay noticias sobre la bioserie de Vicente Fernández aprobada por la familia Fernández Abarca, en donde podemos ver a Jaime Camil caracterizado como ‘El Charro de Huentitán’.

Fue el mismo actor quien compartió en sus redes sociales el avance oficial de El Rey, Vicente Fernández, y además reveló la fecha de estreno de esta serie, producida por Caracol Televisión para Netflix.

“Con mucho orgullo les comparto la fecha de estreno de #ElReyLaSerie en Netflix. Nos vemos este 14 de septiembre”, escribió Camil, por lo que a partir de esta fecha podremos conocer la historia del cantante de ‘Mujeres Divinas’, supervisada por el mismo Fernández en vida.

Avance oficial: ‘El Rey, Vicente Fernández’

En el tráiler publicado por Netflix, de apenas un minuto de duración, podemos ver una parte de la historia de ‘Chente’; desde que era pequeño y sabía que lo que quería era hacer música y cantar, así como su ascenso hasta convertirse en uno de los artistas del género ranchero más importantes que ha dado México, y ganarse así el apodo de ‘El Rey’.

Aunque algunas de estas imágenes ya las habíamos visto gracias a un adelanto en los que aparece el mismo Vicente Fernández invitando a la audiencia a ver su serie, el avance oficial fue revelado hace algunos días.

Este muestra al pequeño ‘Chente’ decirle a su papá que él no quería estudiar, sino hacer música. Al inicio de su carrera se le ve cantando en algunos bares y sitios públicos; ya en su juventud llenaba plazas y daba espectáculos de charrería que le gustaban mucho a la gente.

“Yo solamente moriré el día en que la gente me olvide” es la frase con la que cierra el breve adelanto, muy similar a que dijo el ‘Charro de Huentitán’ en una ocasión: “Mientras el público no deje de aplaudir, su ‘Chente’ no deja de cantar”.

La primera temporada de la serie constará de 36 capítulos, los cuales se grabaron en sitios como Real del Monte, Hidalgo, las calles de Huentitán, el Salón Cha Cha Cha, el Teatro Esperanza Iris, y el teatro Barranquilla, por mencionar algunos.

En Colombia ya se estrenó en el horario prime de la cadena Caracol Televisión, misma que la produjo, dejando buenos números en su primera emisión.

Caracol Televisión, fiel a quien fue Vicente Fernández

A diferencia de El Último Rey, el hijo del pueblo, serie sobre la vida de Vicente Fernández producida por TelevisaUnivision que ha tenido problemas con la familia Fernández Abarca, El Rey está pensada desde 2019.

Caracol Televisión se acercó al mismo ‘Chente’, quien estuvo al tanto del guion e incluso del casting, pues se dice que el intérprete de Acá Entre Nos fue quien eligió a Jaime Camil para que lo personificara. Las grabaciones comenzaron a mediados del año pasado y ahorita está a unas semanas de su estreno.