México activa alerta de viaje por brote de ébola en Congo: ‘Estamos preparados para casos’

El nuevo brote de ébola en el Congo es el número 17 en el país. Inició en zonas aisladas del país, que es el segundo más grande de África.

La Secretaría de Salud activó una alerta de viaje por el nuevo brote de ébola en el Congo, reportó el secretario David Kershenobich este martes 19 de mayo.

“Estamos preparados y vigilantes si pudiése presentarse algún caso en el país”, afirmó el secretario de Salud en la ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum.

El anuncio viene después de que la Organización Mundial de la Salud activó la alerta máxima por el número de muertes sospechosas por ébola que se elevó a 131 casos.

“Estamos profundamente preocupado por la magnitud y la rapidez de la epidemia”, admitió Tedros Adhanom, director general de la OMS. El nuevo brote de ébola en el Congo inició en regiones aisladas del país, pero ya hay casos sospechosos en zonas urbanas.

En el Congo, los casos confirmados están en:

Buni, capital de la provincia de Ituri.

Goma, capital de Kivu del Norte y que está en manos de un grupo de rebeldes.

Mongbwalu, Nyakunde y Butembo, donde viven más de un millón de personas.

¿Qué dice la alerta de viaje por ébola activada por México?

El documento publicado en el sitio de la Secretaría de Salud menciona que por ahora, el riesgo de casos de ébola en México es bajo.

De acuerdo con la OMS, el nuevo brote de ébola tiene casos confirmados en el Congo y Uganda. David Kershenobich remarcó que la transmisión de este virus se da por contacto con secreciones, como sangre o saliva, de personas contagiadas.

“Tenemos guías médicas para que sepamos cómo actuar y cómo detectar casos de ébola”, puntualizó.

“El riesgo individual depende del antecedente reciente de viaje, estancia o exposición en zonas con transmisión activa, así como del contacto con personas enfermas o materiales contaminados. Hasta ahora no existe tratamiento específico ni vacuna", dice la alerta de viaje de la Secretaría de Salud.

¿Cuánto dura el periodo de incubación del ébola?

Entre 2 a 21 días. El secretario de Salud indicó que el ébola da “manifestaciones de gripa muy vagas” y tiene una tasa de letalidad alta pues 4 de cada 10 personas contagiadas no sobreviven a la infección.

Kershenobich detalló que el ébola provoca una coagulación intravascular que provoca una hemorragia constante en los infectados.

El funcionario añadió que a diferencia de COVID-19, que provocó una pandemia en 2020, el virus del ébola no se transmite por vía aérea.

¿Qué sabemos de la cepa del nuevo brote de ébola en el Congo?

La OMS señaló que es diferente a la cepa del Zaire, responsable del brote en el Congo que provocó la muerte de cerca de mil personas entre 2018 y 2020.

Anne Ancia, representante de la OMS en el Congo, explicó que se trabaja para desarrollar una vacuna para la cepa Bundibugyo.

“Trabajamos con instituciones como la Universidad de Oxford y se habla de unos dos meses, pero ojalá podamos acelerar el proceso”, afirmó en rueda de prensa.

El Congo cuenta con amplia experiencia frente a brotes de ébola tras enfrentar más de una docena de epidemias en los últimos 50 años. El último brote del país, declarado terminado en diciembre, quedó contenido en cuestión de semanas.

Con información de AP y la OMS