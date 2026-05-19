Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 19 de mayo: Síguela aquí EN VIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este 19 de mayo desde Palacio Nacional.

Este martes podría estar acompañada del gabinete de Salud, quienes brindarán información sobre la credencialización del Servicio Universal.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de Claudia Sheinbaum en El Financiero.

‘Estamos preparados y vigilantes’ para casos de ébola y hantavirus: Salud

David Kershenobich afirmó que las instituciones de salud están preparadas en caso de presentarse un caso de Ébola y Hantavirus, luego de los brotes registrados, uno en República Democrática del Congo y otro en un crucero que salió de Argentina.

“Ante estas dos enfermedades epidemiológicas que están ocurriendo en África, que han sido motivo de una emergencia sanitaria, estamos preparados y vigilantes si pudiera presentarse un caso en el país”, mencionó Kershenobich.

Recordó que la Secretaría de Salud emitió una alerta de viaje a África para prevenir contagios. Agregó que también distribuyeron guías para que los médicos sepan cómo actuar ante posibles casos de estas enfermedades.

¿Cuáles son los síntomas de un golpe de calor y cómo prevenirlo?

Ante la temporada de altas temperaturas y olas de calor en diversos países, David Kershenobich compartió cuáles son los síntomas de un golpe de calor y cómo prevenirlo.

Sobre las señales de alarma, mencionó: piel enrojecida, caliente y seca; temperatura corporal igual o superior a 40 grados centígrados; pulso rápido; dolor de cabeza intenso; náuseas y vómito.

Para prevenir un golpe de calor, recomendó mantener una buena hidratación, evitar la exposición al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, usar ropa ligera y permanecer en lugares frescos.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 18 de mayo?

En la conferencia de prensa anterior, la mandataria presentó una reforma del Poder Judicial que contempla cambios significativos en los mecanismos de selección, número de candidatos y las boletas.

A la par, confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de Rubén Rocha Moya y otros funcionarios señalados por Estados Unidos de presuntos vínculos con Los Chapitos.

Mencionó que la medida de la UIF fue preventiva en acuerdo con la banca mexicana y no legitima la acusación de Estados Unidos contra funcionarios de Sinaloa.

Negó que haya algún riesgo sobre la entrega de Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad en el gobierno de Rocha Moya, supuestamente involucrado con el crimen organizado. Supuestamente, Enrique Díaz se entregó a las autoridades estadounidenses, pero no lo confirmó la presidenta.

Confirmó que el Rey Felipe VI visitará México para presenciar un juego del Mundial 2026. Comentó que se trata de un “momento distinto” la relación con España.