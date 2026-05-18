UIF ‘congeló’ cuentas de Rubén Rocha por mecanismo automático entre bancos de México y EU

Rubén Rocha pidió licencia al cargo de gobernador el 1 de mayo. La Fiscalía General de la República investiga la acusación del Departamento de Justicia en su contra.

Las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya fueron ‘congeladas’ de manera preventiva, aclaró la presidenta Claudia Sheinbaum este lunes.

En su conferencia ‘mañanera’ de este 18 de mayo, la mandataria dijo que existe un mecanismo entre los bancos de Estados Unidos y México que se activa cuando una o varias personas son requeridas por las autoridades de estos países.

“Dado que hay una orden de aprehensión en Estados Unidos en contra de 10 personas, los bancos de aquí como tienen relación con los bancos de allá pues toman una serie de medidas”, puntualizó.

Minutos después, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público explicó más detalles sobre el ‘congelamiento’ de las cuentas de Rubén Rocha y remarcó que “estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna”.

“La UIF llevó a cabo la inmovilización preventiva, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional (...) Las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con los medios de defensa y garantías previstas en la legislación aplicable, entre ellos el ejercicio de la Garantía de Audiencia, así como la posibilidad de hacer valer los recursos administrativos y jurisdiccionales que estimen procedentes"

¿Por qué EU pide detención de Rubén Rocha?

El gobernador de Sinaloa es señalado de presuntamente colaborar junto con funcionarios estateles, entre ellos Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad que se entregó a EU, para proteger las actividades de Los Chapitos.

De acuerdo con el caso abierto en el Distrito Sur de Nueva York, Rocha Moya y nueve funcionarios más pasaban información a Los Chapitos sobre operativos de seguridad para que no afectaran el tráfico de drogas.

En 2025, el Gobierno de Estados Unidos acusó a tres instituciones financiras mexicanas -CIBanco, Intercam y Vector-, de lavado de dinero en favor de cárteles mexicanos.

Como parte de las sanciones, el Departamento del Tesoro ‘congeló’ los activos de estas instituciones. Fue hasta abril de este año cuando se liberaron algunos recursos para que CIBanco complete su liquidación en México.