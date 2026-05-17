Chef Herrera pone en duda que la tía de Yordi Rosado inventara los molletes: ‘No fue inventado por nadie’

El Chef Herrera no está de acuerdo con la historia de que la tia de Yordi inventó los molletes. (Foto: Créditos Cuartoscuro/Shutterstock)

El chef Adrián Herrera puso en duda la versión de Yordi Rosado y el origen de los molletes, luego de recordar la historia en la cual el conductor asegura que una de sus tías creó el popular platillo dentro de un restaurante de la CDMX.

Durante una entrevista, el juez de la nueva temporada de MasterChef 24/7 reaccionó con dudas a la anécdota y afirmó que el platillo ‘no fue inventado por nadie’ y son una preparación que probablemente existe desde hace décadas.

La conversación volvió a tomar fuerza después de que Yordi Rosado compartió un video en TikTok acompañado del mensaje: “Mi tía desde el cielo viendo que gracias a ella existe el Festival del Mollete. Con sus frijolitos deliciosos y su quesito gratinado”.

Yordi Rosado aseguró que su tía inventó los molletes. (Foto: Cuartoscuro) (Shutterstock)

¿Qué dijo Adrián Herrera sobre el origen de los molletes?

En tono de broma, Herrera comenzó diciendo que él mismo había inventado el mollete, aunque después ofreció una respuesta más seria sobre el tema.

“¿Quieres la respuesta políticamente correcta? El sentido común nos dice que el mollete no fue inventado por nadie, simplemente es un pedazo de pan con frijoles”, comentó.

El chef Adrián Herrera añadió que este tipo de preparaciones podrían existir desde el siglo XIX y explicó que muchas historias terminan tomándose como ciertas porque con el tiempo se integran a la cultura popular.

“Esto puede venir desde el siglo XIX, yo como escritor de ficción, me la paso inventando cosas, pero asumimos que es real porque lo importante es crear historias y eso ocurre con la tuya, es una gran anécdota y ya no importa si pasó o no”, señaló.

Asimismo, aclaró que una cosa es popularizar o vender un platillo en un restaurante y otra muy distinta adjudicarse su invención.

Chef Herrera es uno de los jueces de 'MasterChef 24/7'. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

La historia de Yordi Rosado sobre los molletes

La historia del origen de los molletes fue contada originalmente en 2022 en el canal de YouTube de Yordi Rosado, donde sorprendió a sus invitadas al asegurar que una de sus tías los hizo por primera vez mientras trabajaba como mesera en el Sanborns de los Azulejos.

Según relató, todo comenzó cuando su tía buscaba algo rápido para desayunar durante su horario laboral. Tomó un bolillo y pidió autorización para comerlo dentro del restaurante. Después decidió agregarle frijoles y posteriormente se sentó en “una de las islitas” del lugar.

De acuerdo con el conductor, un cliente observó la preparación y quiso ordenar lo mismo. Aunque inicialmente ella explicó que no estaba en el menú, el hombre insistió e incluso pidió añadir queso gratinado.

“Regresó dos veces el señor hasta que le dijo ‘hágamelos, pero póngale queso’”, recordó Rosado.

Tras consultar con el gerente, hicieron el platillo y posteriormente comenzó a servirse a más clientes y, según la versión del conductor, así nacieron los molletes dentro de ese restaurante.

“Todo el mundo se burla de mí y no me parece algo tan extraño”, aseguró.

El peor platillo que ha probado Adrián Herrera en ‘MasterChef’

En otra entrevista para el programa La Caminera, Adrián Herrera habló sobre algunas de las experiencias más desagradables que ha vivido como juez de MasterChef México.

El chef confesó que en varias ocasiones ha terminado con náuseas, mareos e incluso problemas estomacales después de probar ciertos platillos preparados por los participantes.

Entre todas las recetas que ha probado, hubo una que recordó especialmente por lo extraña que era. Según contó, un actor participante preparó una mantarraya con mantequilla, crema y otros ingredientes que calificó como “apocalípticos”.

“Me acuerdo y me da ñañaras (...) era un signo apocalíptico y ominoso”, comentó entre risas.

Incluso comparó aquella preparación con una señal del fin del mundo: “Era horripilante, de verdad eso estaba en la Biblia, no podía existir algo peor”, concluyó.