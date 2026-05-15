¿Quién ganó el reto de influencers en ‘MasterChef’ 2026? Este creador de contenido se une al reality show

Un influencer se unió a la nueva temporada de 'MasterChef' tras ganar un reto. (Foto: ChatGPT/Ricardo Díaz El Financiero)

Poco a poco se revelan nuevos detalles de la nueva temporada de MasterChef 24/7 pues a unos días del estreno, ya se conoce a su primer participante, quien ganó su lugar en un reto.

El primer paso en la edición del reality show fue un reto de influencers en MasterChef y la recompensa para el ganador fue un lugar dentro de la competencia.

Entre los famosos estaba Lisa Baez, La Abue Angie, Mauricio Riveroll, Mariana Ávila, entre otros, quienes cocinaron para los jueces del programa de TV y estuvieron aislados durante 24 horas en el set de grabación.

Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera regresan como jueces en la edición 2026 de MasterChef México 24/7. (Foto: Cortesía MasterChef). (J A FLORES)

¿Quién es el primer participante confirmado de ‘MasterChef’?

La identidad de la mayoría de los participantes de la nueva temporada de MasterChef se ha mantenido oculta hasta el lanzamiento del primer programa del reality show.

Pero, gracias al reto de influencers ya conocemos al primero de ellos y se trata de Julio Vázquez, un influencer dedicado a la creación de contenido relacionado con la cocina.

Vázquez es originario de Nuevo León que ganó popularidad en redes sociales gracias a sus videos de cocina, mixología y recetas caseras con estilo norteño.

En plataformas como TikTok e Instagram se hizo conocido por preparar alimentos de manera sencilla, divertida y con mucho carisma, lo que le permitió conectar rápidamente con millones de seguidores. Su contenido suele incluir desde platillos mexicanos y botanitas hasta bebidas preparadas y recetas virales.

El crecimiento de Julio Vázquez en redes sociales comenzó durante la pandemia de Covid-19, etapa en la cual decidió empezar a grabar videos de cocina desde casa. Con el paso del tiempo, su autenticidad y personalidad frente a la cámara lo ayudaron a convertirse en uno de los influencers gastronómicos más reconocidos del norte de México.

Además, ha mencionado que su mayor inspiración proviene de la cocina mexicana tradicional y de recetas familiares.

¿Cuándo se estrena la temporada 24/7 de ‘MasterChef’?

El estreno de la nueva temporada de MasterChef con formato 24/7 se estrena el domingo 17 de mayo de 2026.

La hora de inicio es a las 8:00 p.m. del tiempo del centro de México y a partir de ese momento arranca la emisión ininterrumpida de la edición hasta la final.

¿Dónde ver la nueva temporada de ‘MasterChef’?

La transmisión de MasterChef tiene diferentes opciones, tanto gratuitas como de paga, y son las siguientes:

Azteca UNO (TV abierta)

App y página web de TV Azteca

Disney+, cabe destacar que es el único sitio donde se transmite el reality show 24/7.

'MasterChef 24/7' presenta por primera vez a los chefs maestros, quienes orientarán a los participantes. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¿Qué pasa cada día en ‘MasterChef 24/7′?

La dinámica en MasterChef 24/7 tiene una estructura similar al de La Casa de los Famosos México, es decir que cada día pasa algo diferente.

Los lunes se disputa el poder del pin más un reto de caja misteriosa, además se define al primer capitán.

Los días martes llega el Beneficio y castigo, donde surgen un segundo y tercer capitán, pero también algún participante corre el riesgo de ser penalizado.

Para los miércoles se da la Batalla por equipos, en la cual el público puede votar para decidir el futuro de los concursantes.

Uno de los días más temidos es el de los Delantales negros, pues los participantes quedan en riesgo de eliminación.

El viernes de salvación es cuando los jueces de MasterChef le quitan el delantal negro a un participante y el público a otro.

Finalmente, la semana acaba con el domingo de eliminación, pero antes de conocer a quien se despide de la cocina más famosa, hay otra salvación.