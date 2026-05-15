‘The Boys’ en cines: ¿En qué salas pasarán el capítulo final de la serie?

El último episodio de 'The Boys' tiene proyecciones en el cine. (Foto: Amazon Prime Press Room/ChatGPT)

El episodio final de The Boys llega a la pantalla grande de una manera inesperada con la proyección especial de su último capítulo en distintas salas de cine, pero en un formato especial.

Los seguidores de la historia creada por Eric Kripke, creador de The Boys, recibieron la noticia con mucha expectativa, pues se trata del cierre de la historia de una de las series de Prime Video más populares de todos los tiempos y ahora pueden disfrutarla con un sonido envolvente y pantallas gigantes.

Desde su estreno, el programa se convirtió en un fenómeno mundial gracias a su crítica hacia la cultura de los superhéroes, la política estadounidense y las corporaciones.

'The Boys' termina en esta quinta temporada (Foto: Cortesía Prime Video).

¿Cuándo se transmite el episodio final de ‘The Boys’ en el cine?

La proyección especial del último capítulo de The Boys está disponible únicamente durante el miércoles 20 de mayo, un día antes de su lanzamiento en Prime Video.

Por el momento no se compartieron los horarios ni las sedes de los complejos que van a tener la serie en la cartelera.

¿En qué salas van a tener el último capítulo de ‘The Boys’?

La serie The Boys merece una despedida especial, pues desde su estreno en julio de 2019 es una de las series más populares.

Así que las funciones en el cine, por ahora solo confirmadas en la cadena Cinépolis, no se proyectan en el formato tradicional.

En cambio, lo van a pasar en las salas 4DX. A falta de confirmar las sedes, estas son las sucursales con este tipo de formato.

Angelópolis.

Centro Comercial Altacia.

Cuernavaca.

Escala Morelia (Plaza Morelia)

Esfera Querétaro.

Fórum Buenavista.

Fórum Tlaquepaque.

Galerías Guadalajara.

Galerías Metepec

Galerías Monterrey

La Gran Plaza

Las Américas Mérida

Las Américas Veracruz

Las Misiones

Multiplaza Arboledas

Neza Cd. Jardín

Parque Toreo

Paseo Acoxpa

Paseo Interlomas

Patio Santa Fe

Perisur

Plaza Aragón

Plaza Las Américas Xalapa

Plaza San Pedro Mexicali

Satélite

Tampico Altama

Universidad

Vilahermosa

Estas salas tienen las características especiales de que el asiento presenta movimiento, simula así derrapes, golpes, vibraciones, temblores y turbulencias. En ocasiones se acompaña con el formato 3D.

¿Cuánto cuestan los boletos para ‘The Boys’ en el cine?

Los boletos para el episodio de la temporada 5 de The Boys en el cine todavía no salen a la venta. El costo de las entradas para otras funciones en 4DX es el siguiente:

General adulto: $197 MXN

Niño: $177 MXN

En caso de comprarlos en la app, página digital o kioskos, entonces Cinépolis suma una comisión por servicio de $6 MXN por ticket.

¿De qué trata la serie The Boys?

The Boys es una serie basada en los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson que presenta una versión oscura y violenta del mundo de los superhéroes. La historia se desarrolla en un universo donde las personas con poderes son consideradas celebridades internacionales, pero detrás de la fama se esconde corrupción, abuso de poder y conductas peligrosas.

La mayoría de estos superhéroes termina relacionado con ‘Los Siete’, un grupo controlado por la corporación Vought International, empresa que maneja la imagen pública de los llamados “supes” mediante campañas de marketing, películas, programas de televisión y contratos millonarios.

El principal antagonista es Homelander, el líder de Los Siete, quien aparenta ser el héroe perfecto frente al público, aunque en realidad posee una personalidad violenta, manipuladora y completamente impredecible.

Para enfrentarlos aparece The Boys, un grupo clandestino encabezado por Billy Butcher, un hombre obsesionado con destruir a los superhéroes tras una tragedia personal relacionada con Homelander. Junto a él están Hughie Campbell, Mother’s Milk, Frenchie y Kimiko, quienes intentan revelar los secretos de Vought y detener los abusos de los supes.

La serie combina acción, humor negro, crítica política y escenas extremadamente explícitas, convirtiéndose en una sátira sobre el poder, la fama, las corporaciones y la idolatría hacia las figuras públicas.